ManiKomioFriulano Exxx…Polzive!!! Il Giornale di Sallusti inserisce Udine fra le città al voto in autunno. Trema Fontanini. Esclusivo

Dopo il Corriere della Sera, che ha trasferito Trieste nel cuore del Friuli, è la volta de “Il Giornale” che inserisce Udine come città al voto nel prossimo autunno. Il Friuli, oltre il Veneto, non esiste, o se esiste è una nullità. Nelle grandi redazioni, oltre a confondere le province friulane, si sbagliano anche coi nomi delle città al voto. Udine è in scadenza nel 2023.

In molti stavano già brindando al trasferimento nel Contado dei periferici. Nulla. Occorre attendere. Chissà che a Milano abbiano informazioni più dettagliate che a Est del NordEst. Ecco la mappa.