SistemaFriuli Exxx…Polzive!!! Landini annuncia lo sciopero generale, Luigino Pozzo (PMP SpA) lo inforca: “La Fiom non fa gli interessi degli operai”. Il 27 ottobre Open Day a Coseano (Ud).

La PMP Industries opera a livello globale per la progettazione e realizzazione di trasmissioni meccaniche, idrauliche ed elettriche per macchine nel settore delle costruzioni, della movimentazione di materiale e dell’agricolo-forestale. Luigino Pozzo è il titolare dell’industria con sede a Coseano (Ud) e non tradisce le sue origini liberali coltivate nell’irrequieto tessuto social-imprenditoriale del Medio Friuli. Lo si capisce fin dalle prime battute dell’intervista rilasciata a “leopost” pochi giorni fa. I lampi smithiani sono illuminanti: «L’obiettivo per l’Italia deve essere la liberalizzazione del lavoro. Te lo dice uno che sta dalla parte degli operai, non contro, come la Fiom. La Fiom, lo sottolineo, è contro l’operaio. Il motivo è molto semplice, bisogna far in modo che l’operaio riesca a guadagnare di più. E porto un piccolo esempio – osserva Pozzo – liberalizzare il lavoro vuol dire che chi vuole lavorare devi lasciarlo lavorare. In Germania lo straordinario non è tassato. A partire dall’infermiere che il sabato o la domenica, se fa orario straordinario, tira il compenso detassato. Lo stato si accontenta delle sue 40 ore settimanali, non s’impiccia della volontà individuale del dipendente che, se vuole, lavora oltre il tetto stabilito. Questa, per me, si chiama libertà di lavorare. E su questo punto la Fiom è contrarissima». Il baccalà dell’industriale friulano (stabilimenti in Cina, India, Bosnia…) tirato al sindacato manda in paranoia la Cigil di Landini che proprio oggi sui giornaloni annuncia lo sciopero generale perchè la Legge di Bilancio è “inadeguata”. Dal canto suo, Luigino Pozzo guarda avanti, orizzonti lontani, vasti, e pensa a come aumentare la produttività. Osserva: «Siamo carenti come forza lavoro. Per colmare il deficit bisogna puntare sulla formazione e, proprio per questo motivo, in accordo con l’istituto Malignani di Udine, tempo fa ho mandato alcuni allievi a compiere esperienze lavorative a Londra e New York. In tal senso vorrei ricordare che ho invitato la Regione Friuli Venezia Giulia ad organizzare per il 27 ottobre a Coseano (Ud) una giornata di reclutamento per selezionare candidati da inserire nella mia azienda. Al mattino verranno coinvolti più di 200 studenti in virtù del fatto che la PMP cerca personale per 85 posti di lavoro. Alla sera abbiamo organizzato, ed è questa una novità assoluta, una convention con tutti i professori, con coloro che devono insegnare. La novità del nostro “Open Day” è proprio questa. Il mio obiettivo – continua Pozzo – è quello di realizzare un percorso che porti all’assegnazione di borse di studio anche per i professori. Questa è a vera innovazione! Ma in Italia – mi dicono – è impossibile da realizzare».

Qual’è i problema oggi in Friuli? «Il nostro problema oggi è aumentare la capacità produttiva, proprio per questo motivo ho aderito all’Open day della regione. In Friuli abbiamo il doppio del lavoro di quello che possiamo fare». Infine un passaggio sull’Europa che dimostra quanto l’economia sia fondamentale per gli equilibri mondiali: «Abbiamo stabilimenti in tutto il mondo. In India produciamo per l’India, In Cina per la Cina, in Bosnia produciamo per l’Europa perché dal mio punto di vista, la Bosnia è Europa. E attenzione: gli stravolgimenti bellici di questi ultimi mesi hanno avuto come conseguenza il fatto che abbiamo perso la Russia. Noi europei – lo ricordo – a causa di una politica cieca, abbiamo perso quel grande Stato che è la Russia. Nel caso del conflitto con l’Ucraina è mancata la politica, è mancato il dialogo. Segnalo che solo il grande Berlusconi aveva capito l’importanza di quello stato. Il fondatore di Forza Italia aveva avvicinato all’Italia la Russia, la Libia, il Nord Africa, aveva risolto il problema dell’energia e dei minerali. L’errore non dobbiamo farlo con i Balcani dove io personalmente sono quasi un ambasciatore, dialogo con tutti. Fedriga dovrebbe darmi un premio! In Bosnia ho 350 operai e i vertici istituzionali mi hanno sempre agevolato nel momento in cui dovevo investire da loro». “Sistema Friuli, Sistema Pozzo”, un ambasciatore friulano in tutto il mondo.