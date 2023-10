StrànBarbisàn Exxx…Polzive!!! Bufera sul consigliere regionale Veneto ex Lega per la battuta in Tv: Le donne sono attratte dai ragazzotti neri perché hanno un’altra dote la sotto. Video bestiale.

«I ragazzotti neri, anzi bisogna dire di colore adesso, forse alle donne piacciono perché hanno un’altra dote sotto, dai!». È il “ragionamento” che Fabiano Barbisan, consigliere regionale in Veneto eletto nella lista Zaia e poi passato al gruppo Misto, ha fatto durante una trasmissione televisiva in cui si affrontava il tema immigrazione. Lo show è andato in onda il 17 ottobre durante il programma Focus, della rete Medianordest. La questione dei flussi migratori appare particolarmente sentita da Barbisan che, sulla sua pagina Facebook, condivide diversi post della Lega e di Matteo Salvini a riguardo. Quella sulla presunta attrazione sessuale delle donne verso i migranti non è l’unica scivolata del consigliere regionale. Sempre durante il programma, si stava parlando di come fosse la fame, spesso, a costringere i migranti a partire. In dialetto, Barbisan ha respinto questa ipotesi: «Sono più gonfi di me quelli che vengono qui».