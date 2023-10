NdranghetaVeneta Exxx…Polzive!!! L’ex Senatore Alberto Filippi oggi in Procura a Venezia. Aveva ordinato e pagato con 25 mila euri l’attentato al giornalista Ario Gervasutti.

L’ex Senatore leghista vicentino, Alberto Filippi si presenterà oggi ai magistrati della direzione distrettuale Antimafia di Venezia per una serie di episodi relativi alla presenza di una cosca riconducibile alla ‘ndrangheta e molto attiva in Veneto. ma soprattutto, la Procura gli chiederà conto del suo ruolo di mandante dell’attentato contro l’abitazione del giornalista Ario Gervasutti avvenuto nel luglio del 2018 a Padova (il figlio si salvò per miracolo). Filippi, imprenditore nel settore chimico, avrebbe commissionato a suo zio Santino Mercurio alcune “ritorsioni” contro soggetti verso i quali l’ex senatire coltivava astio. Filippi pagò a Santino 25mila euri per “picchiare o incendiare l’auto a questa persona, che aveva scritto delle cose sull’attività di Filippi”. Alberto Filippi veniva chiamato «il piccolo chimico» perché dirigeva un’azienda chimica in provincia di Vicenza e di statura non era altissimo. Oggi, lo descrivono come un uomo eccentrico, con molti hobby e interessi dall’arte al golf passando per l’editoria, ma soprattutto uno stratega, poco prevedibile. A Vicenza quello di Alberto Filippi, classe 1966, è un nome noto: di conseguenza, non può che essere circondato di voci e aneddoti che ne tracciano un ritratto molto articolato. Dopo la laurea in Economia a Ca’ Foscari ha preso le redini della Unichimica srl di Torri di Quartesolo e poi di Uniholding, una cinquantina di dipendenti. Ha una sfarzosa villa a Monte Berico (si narra di auto da sogno parcheggiate lì fuori durante feste esclusive che Filippi si diletta a organizzare per amici e conoscenti); è un amante del golf e assiduo frequentatore di uno dei campi da gioco vicentini, ha partecipato, come finanziatore, alla cooperativa che produce il quotidiano online «L’Identità» diretto da Tommaso Cerno, giornalista ed ex senatore del Partito democratico (ma in un periodo diverso da quello di Filippi). Al vicentino sono sempre piaciuti i riflettori e oggi dovrà risponderne in Procura.