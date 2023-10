AltiAppalti Exxx…Polzive!!! Troppi errori nel capitolato speciale: Seconda proroga per partecipare al bando da 96 milioni di euri per i servizi nelle case di riposo gestite dal comune di Trieste. Domande entro il 31 ottobre.

La scadenza originaria delle domande per partecipare al bando per l’affidamento dell’appalto integrato dei servizi socio assistenziali, sociosanitari e complementari, di ristorazione, di pulizia, di lavanderia e di ritiro e smaltimento rifiuti speciali destinati alle attività espletate a favore degli utenti delle strutture per anziani gestite da parte del Comune di Trieste, era fissata al 20 settembre 2023. In seguito alla correzione di alcuni errori materiali presenti nel capitolato speciale, il termine per la presentazione delle offerte era stato prorogato al 20 ottobre 2023. “Considerato che sono pervenute ulteriori segnalazioni con richieste di proroga del termine per la presentazione delle offerte – si legge in determina – è stato ritenuto opportuno prorogare i termini al 31 ottobre, termine ultimo per il ricevimento delle offerte”. Valore complessivo dell’appalto, comprensivo delle opzioni di proroga di tre anni è di 96.492.903 euri più Iva. Si tratta di un bando appetitoso che ha messo in fibrillazione il mondo delle imprese e delle cooperative che forniscono servizi alle pubbliche amministrazioni. Il soggetto che attualmente svolge i servizi alle tre case di riposo è formato da un raggruppamento temporaneo di imprese cui fanno parte le cooperative dello stesso gruppo, quello della Colfer di Parma, ovvero l’Aurora Domus e la Colfer. All’affidamento del 2014 sono seguite innumerevoli proroghe a causa del Covid e, salvo imprevisti, a fine mese finalmente si andrà a gara. Numero di letti mediamente occupati nell’anno 2022: 145 presso il Centro per l’Anziano e 78 alla Residenza E. Gregoretti. Uno degli errori più vistosi segnalato dai partecipanti è quello delle spese di pulizia. Nel capitolato ha un valore mensile pari ad € 56.200 corrispondente a € 674.400 annui, importo congruo con quanto richiesto negli atti di gara. Nella relazione al quadro economico invece, tale costo di gestione delle pulizie viene valorizzato attraverso l’attribuzione di un costo unitario a metro quadro, la valorizzazione risultante dalla tabella pubblicata (corrispondente inoltre alla relativa sezione dell’offerta economica) risulterebbe pari a € 304.854. La risposta del Rup ha fugato il dubbio: Il costo corretto cui fare riferimento è quello rinvenibile nel piano economico per pulizie mensili ovvero di € 56.200 pari a 674mila euri/anno. Il 31 ottobre si avvicina e il servizio dovrebbe decorrere dal 1°gennaio, a meno di ulteriori proroghe che farebbero felice la “Tigre di Parma”.