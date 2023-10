LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Sui controlli alle frontiere Salvini batte sul tempo Meloni. Dal 21 ottobre presidio della Polizia alle frontiere con la Slovenia. Ghersinich: Siamo stati i primi a chiedere i controlli.

Il ministro in quota Lega Piantedosi ha annunciato questo pomeriggio l’imminente avvio di controlli temporanei con la Slovenia. La decisione è stata presa “a causa del cambiamento della situazione in Europa e nel Medio Oriente”. Una decisione che in casa Lega è stata salutata come un successo poiché da mesi Dreosto e tutti i vertici regionali chiedevano l’esercito. Ora arrivano i controlli. E per Fratelli d’Italia, che ha in Guido Crosetto il ministro della Difesa, è una mezza sconfitta politica. Tant’è che dalla giunta con Roberti e dal consiglio con Ghersinich non sono mancati i commenti.

Dall’esecutivo prende la parola l’assessore Roberti: «Quella del Governo è una risposta adeguata a una situazione complessa. Ringrazio fin da subito il ministro Piantedosi, tutto il governo e le forze di Polizia che, con la professionalità che da sempre le contraddistingue, svolgeranno i controlli sul confine tra Italia e Slovenia». Per il consigliere regionale Ghersinich, «I controlli ai confini con la Slovenia annunciati oggi dal ministro Piantedosi sono una notizia sicuramente positiva per le province di Trieste e Gorizia, che si trovano da anni a dover convivere con gli arrivi della rotta balcanica. Come Lega Fvg siamo stati i primi a chiedere che venissero riattivati i controlli, proprio per garantire la sicurezza dei cittadini della regione: finalmente Roma ha deciso in questo senso», conclude Ghersinich.

La misura verrà attuata dal 21 ottobre prossimo per un periodo di 10 giorni, prorogabili ai sensi del Regolamento Ue 2016/339. Le modalità di controllo saranno attuate in modo da garantire la proporzionalità della misura, adattate alla minaccia e calibrate per causare il minor impatto possibile sulla circolazione transfrontaliera e sul traffico merci.