LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La segretaria cittadina di Udine tuona contro le auto dei soci di un Lions parcheggiate in divieto per ascoltare il sindaco. Ma c’è anche quella di un consigliere di centrodestra: Sono disgustata.

Lunedì sera, all’Astoria Hotel Italia di piazza XX, il Lions Club Udine Host e il Lions Club Udine Lionello hanno inaugurato il ciclo di incontri cittadini dedicati agli associati. Al centro del primo appuntamento c’era il sindaco De Toni che ha sviluppato il suo intervento sul tema: “Udine dal presente al futuro”. Vista la circostanza inaugurale i soci sono accorsi in massa e, in molti, si sono “arrangiati” coi parcheggi. Tant’è che lo spazio di fronte all’albergo era completamente occupato da auto in divieto di sosta. Ma nei paraggi non s’è visto nessun vigile. Qualcuno ha scattato delle foto che sono finite sul tavolo della segretaria cittadina della Lega, Francesca Laudicina. “Quello che mi ha colpito – ha tuonato l’ex assessora – è stato il disordine delle auto parcheggiate in divieto di sosta ovunque, da piazza Garibaldi a piazza XX Settembre, auto di coloro che sono andati all’Astoria ad ascoltare il sindaco”. Laudicina però non poteva sapere che fra i soci che hanno parcheggiato in divieto di sosta, c’era anche la vettura di un esponente del centrodestra cittadino, un consigliere comunale dei Benito Remix che, graziato dai vigili per aver partecipato all’elogio a De Toni, è finito infilzato nella rete della segretaria della Lega.