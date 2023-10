CarniaFelixissima Exxx…Polzive!!! Il mostro-municipio di Forni di Sopra trasformato in comitato elettorale. Affidamento diretto di direttore dei lavori al coordinatore di Forza Italia Cacitti.

Le elezioni comunali si avvicinano e occorre consolidare l’alleanza in vista della competizione elettorale del prossimo anno. Scade il primo mandato del sindaco Lenna e, per stringere l’alleanza Lega-Forza Italia, anche il mostro-municipio, da oltre 5 milioni di euri, diventa occasione d’oro per la saldatura. Che si è presentata una settimana fa quando al perito industriale di Tolmezzo Luigi Cacitti è stato affidato direttamente l’incarico di direttore dei lavori del primo stralcio per la somma di 19.518,78 euri. Il professionista è il coordinatore di Forza Italia per la Carnia e il sindaco di Forni di Sopra è il vice segretario provinciale di Udine per la Lega. Una combinazione strategica che si incastra con i lavori di ristrutturazione del municipio trasformato in un cantiere elettorale in cui gli amici degli amici del cerchio dolomitico possono attingere allegramente. L’incarico al berlusconiano è stato perfezionato dal responsabile unico del procedimento, recentemente nominato, Orlando Gonano. Come i lettori ricorderanno l’importo per l’inutile riqualificazione della sede municipale del comune (900 anime) è di 5 milioni e 300mila euri. Il progetto definitivo è stato approvato e prodotto un anno fa dallo studio Cooprogetti di Pordenone quale capogruppo mandatario del Raggruppamento temporaneo composto da Geza Srl, Zucchi architettura e il geologo Paola Parente. L’importo dei lavori del primo stralcio (demolizioni) è di 450mila euri.