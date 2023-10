DeToniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Figuraccia atomica della maggioranza in commissione: Alla prima verifica del programma di Udine i consiglieri tagliano la corda. Sospesa la seduta per mancanza del numero legale. Peratoner nel mirino del sindaco.

Alla prima seduta della commissione verifica del programma del centrosinistra in comune a Udine, la maggioranza non ha il numero legale e la riunione viene sospesa. Il presidente Antonio Pittioni, dopo aver tentato un paio di volte di “salvare” la seduta è stato costretto a chiudere i lavori. Tutto rinviato a lunedì prossimo, prima del consiglio comunale. Sarà una seduta infuocata poiché il consigliere Stefano Salmé ha già promesso battaglia. Dopo la chiusura dei lavori resta sul campo amministrativo un dato politico clamoroso: la maggioranza è completamente disorientata. Senza guida e senza rispetto per i dirigenti che si erano presentati al completo per rispendere alle domande dei commissari. Tutto è nato a causa dell’assenza di Giancarlo Ballotta (Pd) che aveva regolarmente delegato la collega Anna Peratoner a sostituirlo. Solo che la dirigente dell’Oikos ha tirato un chirurgico pacco al PD per via di un impegno che aveva già preso in precedenza alla libreria Tarantola per la presentazione del libro di Tibaldi. In realtà Peratoner voleva subdelegare la pratica all’assessore Gasparin, ma il presidente Pittioni ha negato il magheggio. Stesso discorso per Andrea Di Lenardo capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Possibile, anche lui ha abbandonato i lavori per partecipare alla presentazione del volume dell’isterico Tibaldi. A quel punto la maggioranza ha iniziato a ballare e Pittioni, dopo che anche Andrea Cunta aveva abbandonato la commissione, ha chiesto la verifica del numero legale. Il ponderale dei commissari dava 19 e Salmé, pronto a uscire, tuonava dai banchi:”Presidente chiuda i lavori! manca il numero legale”. Dopo un breve conciliabolo con la segretaria Finco, il presidente prendeva la decisone: Seduta sospesa. La consigliera Manzan, già la seconda volta nel mirino della maggioranza, ha ribadito: “E’ una vergogna, qui oggi manca l’organo politico (assessori) è una situazione deficitaria e i consiglieri non si degnano di essere presenti!”. Prima verifica, prima figuraccia di una maggioranza completamente disarticolata. Lunedì prevista burrasca.