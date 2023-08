SiramGnamGnam Exxx…Polzive!!! A Trieste sbagliano i calcoli della temperatura dell’acqua del nuovo acquario. Serve una seconda caldaia: spunta la Siram Spa del Burlo Garofolo.

La tormentata ristrutturazione dell’Aquario comunale di Trieste ha raggiunto la spesa totale d’intervento di 2 milioni e 264mila euri. Purtroppo, come si ricava dalla recente relazione del dirigente Luigi Fantini, già in forze a Udine in epoca Honsell, i progettisti non avevano considerato che le basse temperature dell’acqua marina e delle vasche avevano causato la moria di numerose specie ittiche e la sofferenza dei rettili di grandi dimensioni che per natura hanno bisogno di temperature calde. Dopo numerosi sopralluoghi si è giunti alla conclusione che sarebbe stato necessario installare una seconda caldaia a gas modulare. La ditta che nel comune di Trieste ha in appalto la gestione servizio energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento in edifici di pertinenza comunale è la Siram Spa. Pertanto il dirigente, richiamandosi al principio dell’ “affidamento diretto”, ha assegnato alla società milanese, senza una procedura di gara, i lavori di installazione di una seconda caldaia per il salvataggio dei pesci e dei rettili. Importo 18 mila 059 euri. Tutto regolare, ben s’intende, solo che la Siram, pilotata nel capoluogo regionale dal manager Paolo Maltese, a quanto pare in ottimi rapporti con un influente amministratore locale, è la stessa che ha vinto l’appalto da 28milioni e mezzo di euri per la gestione dei servizi integrati energetici, idrici, igiene ambientale dell’ospedale Burlo Garofolo. Un affidamento ottenuto in raggruppamento d’impresa con la gettonatissima Co.l.Ser. La trigre di Parma.