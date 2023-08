“This is the end, beautiful friend. This is the end my only friend”. Mario Sechi prende a prestito un brano dei Doors per dire addio alla Capitale. Un modo per salutare gli amici prima della partenza verso Milano dove, appunto, si trova la sede di Libero di cui diventerà direttore responsabile dal prossimo mese di settembre. Potrebbe essere affiancato, come condirettore, da Daniele Capezzone.