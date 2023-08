Sindacato Exxx..Polzive!!! La Cgil dice no al piano di salvataggio di Carlo Fulchir sulla Safilo di Longarone. L’imprenditore: “Me ne vado”. Successo del collocamento in borsa di “IVisionTech”.

Clamorosa battuta d’arresto nel progetto di riconversione della Safilo di Longarone (Bl) elaborato dall’imprenditore di Buja, Carlo Fulchir. La Cgil ha ritenuto “inaffidabile” il piano della Innovatek provocando in tal modo una spaccatura devastante fra i 458 lavoratori. Di questi, 208 sarebbero dovuti passare con la Innovatek di Fulchir, il cui progetto era quello di cavalcare il rilancio di Longarone 2 che prevedeva la riconversione dello stabilimento in una produzione di lenti oftalmiche di ultima generazione. L’impegno della Innovatek si estendeva ad altre attività provvisorie che avrebbero permesso il reinserimento anticipato da parte del personale. La Cgil ha bocciato, a detta di Fulchir “strumentalmente”, il progetto che vedeva una partnership anche con la Filab e la Schneider Optical, ditta fornitrice di impianti per la produzione di lenti. La ferma posizione del sindacato Cgil ha irritato Carlo Fulchir che ha annunciato di ritirare l’investimento da 10 milioni di euri previsto per lo stabilimento. «Ho fatto una proposta, non piace, amen, me ne andrò in vacanza». Più sereno il fronte della società di Eva e Stefano Fulchir, i figli di Carlo, che oggi hanno visto esordire in borsa la neonata iVisionTech Spa, una società attiva nella produzione e progettazione di montature di occhiali da vista e da sole che opera in sinergia con i maggiori brand di lusso. La società è presente sul mercato borsistico dopo una raccolta di 2 milioni di euri in fase di collocamento.