SfrattoFelino Exxx…Polzive!!! Il comune di Udine dichiara guerra ai gatti. Sequestrata una colonia. L’associazione accusa l’assessora Toffano: parole diffamatorie, finiremo in tribunale..

Su richiesta dell’assessora delegata, la Polizia Locale di Udine ha sgomberato l’area del parcheggio che ospita la colonia felina in via Villacaccia. Secondo il comune la rimessa, comunale, era occupata da beni privati che servivano per custodire e riparare i gatti. L’assessora Toffano ha spiegato le ragioni dello sfratto: «L’intervento della Polizia Locale si è reso necessario perché un’area di proprietà del Comune di Udine era stata prima occupata e poi chiusa, e non ci era stata consegnata alcuna chiave. Inoltre, l’installazione delle strutture già acquistate per la costruzione di un ambiente protetto per gli animali è stata impedita, causando notevoli disagi alla colonia felina in questo periodo di piogge forti. La gestione della colonia felina è stata affidata all’associazione “Amici dell’Oasi dei Quadris” di Fagagna. La nuova Amministrazione comunale continuerà a impegnarsi per il benessere degli animali, in stretta collaborazione con i referenti e le referenti delle colonie feline di Udine che svolgono un gran lavoro e a cui va la gratitudine dell’amministrazione». Per coloro che, fino ad oggi, si sono occupati dei gatti (Colonia via Villacaccia), le cose non stanno come le descrive l’assessore, tant’è che una delle attiviste della cura dei gatti osserva: «Ho cercato in tutte le maniere di mettermi in contatto con l’assessora al benessere animale, ma si rifiuta di comunicare con me. A quanto sembra è lei che ha preso questa decisione. Io non capisco il motivo, ritengo che questa azione sia ingiustificata e ingiusta. Se vogliono denunciarmi, mi denuncino, a me sinceramente non me ne frega niente. Io voglio capire perché è stato fatto questo ulteriore torto ai gatti. Da parte mia ultimamente non c’è stata nessuna polemica, inoltre con l’assessora non ci ho neanche mai parlato. Ero ottimista sul suo operato, ma questo biglietto da visita mi lascia sgomenta». Un elettore ribadisce: «Ci sono degli assessori che hanno mostrato la faccia prima delle elezioni e hanno detto che si sarebbero occupati delle colonie feline, uno è Stefano Gasparini, l’altra è la dott.ssa avvocato….io ho il cellulare di Gasparini, deve darti una mano, l’ha promesso». Anche l’assessore Gasparin finisce sul banco degli imputati. Ma c’è un risvolto più delicato che investe la vicenda. Una delle responsabili della colonia ricorda: «Mi è stato fortemente consigliato di tenere la prova gelosamente custodita per poterla esibire in tribunale. Nel frattempo ho tirato fuori e-mail che proveranno che l’articolo è pura diffamazione. A chi lo ho girato chiedo massima riservatezza. Grazie». Quale sarà la prova che dovrebbe inchiodare l’assessora?