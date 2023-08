PolverieraPalmanova Exxx…Polzive!!! Accordo Stato-Regione per il più grande centro migrantes da realizzare nel cuore dell’Unesco. Martines, Serracchiani e Tellini sulle barricate. Centrodestra imbambolato e piegato a novanta gradi. Dipiazza: no a Trieste.

Nessun segnale di rifiuto da parte del centrodestra rispetto alla decisione del Governo (Prefetto) di insediare a Palmanova un centro regionale di migrantes. Silenzio assordante da parte dei consiglieri regionali e comunali piegati a novanta e usi a ubbedir tacendo. Da questi piccoli esempi si capisce perché alle elezioni di due anni fa Tellini ha polverizzato Di Piazza e alle regionali l’ex sindaco Martines ha raccolto ben 715 preferenze mentre Di Bert, Budai e Treleani fra i 40 e 70 voti. Il governo di centrodestra ha deciso che sarà la piccola frazione di Jalmicco (700 anime), in comune di Palmanova, ad ospitare il primo sito di livello regionale per l’accoglienza migrantes di ogni risma; più esattamente l’ex caserma Vinicio Lago che si trova in condizioni irriferibili con edifici pericolanti, tettoie in eternit e una fitta vegetazione che ne impedisce l’accesso. La scelta è stata presa dalle Prefetture della regione dopo una breve consultazione con il commissario all’emergenza migranti, Valerio Valenti. Le prime ipotesi parlano di 300 migrantes, ma, viste le precedenti esperienze tipo Cavarzerani, il numero potrebbe raddoppiare facilmente. Sul piano politico i primi a prendere posizione contro la decisione prefettizia sono stati gli esponenti del centrosinistra. Debora Serracchiani: “Chiederemo al ministro dell’Interno Piantedosi di dettagliare con precisione il luogo in cui dovrebbe sorgere la struttura e i tempi previsti…”. Il consigliere regionale Martines: “Sono sicuro che c’è stata una concertazione Governo-Regione e che alla fine la scelta è stata fatta di comune accordo. Dai tanti segnali che ho ricevuto sembra che tutte le strade portino a Palmanova, se così sarà allora vorrà dire che per la seconda volta si vuole mortificare la città dopo il depotenziamento dell’ospedale”. Il sindaco Tellini sottolinea: “Ribadiamo un secco no all’ipotesi”. In realtà, nel centrodestra, è stato solo il sindaco di Trieste a ricordare che l’hotspot per migranti non sarà realizzato nel capoluogo.