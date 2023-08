FriuliDoc Exxx…Polzive!!! La politica passa, l’organizzatore resta. Sarà il cantautore Leo Gassman a chiudere la prima edizione di Friuli Doc targata De Toni. La giunta impegna 55mila euri per gli eventi musicali.

Lo scorso anno, con una rapida procedura l’assessore Maurizio Franz aveva affidato direttamente alla Pregi dell’amico Pontoni l’organizzazione del concerto di chiusura di Friuli Doc. La scelta dell’assessore leghista cadde sul rapper Vito Ventura in arte Shade. Costo: 26 mila euri. Era l’ultima edizione del sagrone friulano organizzato dal centrodestra che aveva improbabilmente amministrato Udine. Quest’anno il comune è in mano al centrosinistra ma la “musica” non cambia. La stazione appaltante (comune) ha affidato direttamente e di nuovo alla Pregi di Pontoni, l’organizzazione degli eventi musicali in svolgimento durante il sagrone. Le esibizioni saranno così programmate: serata di venerdì 8 settembre in Piazza Libertà cover band “Divina 80 voglia di 90-2000”. Il cantautore Leo Gassman salirà sul palco di piazza Libertà nella serata di domenica 10. Inoltre, da venerdì a domenica, è prevista l’esibizione di 6 street band itineranti per l’animazione delle vie del centro cittadino. Non mancherà la banda e il dj set presso l’area di Piazzale Patria del Friuli venerdì e sabato. Ma l’attesa è tutta per Leonardo Gassman da X-Factor a Friuli Doc.