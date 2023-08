FratelliDiCanna Exxx…Polzive!!! Dagospia svela l’imboscata dei Benito Remix sulla cannabis light alla Camera. Ritirato all’ultimo un odg che legalizzava i cannoni. Meloni furiosa con Ciriani.

Il report di Dagospia è formidabile e clamoroso. In Fratelli d’Italia c’è una fronda che il ministro per i rapporti col parlamento, Luca Ciriani, non riesce a controllare. Scrive Dagospia: “Tutto nasce dalla svolta “democristiana” che ha assunto Giorgia Meloni in questi ultimi tempi; una svolta che non si addice granché a chi, per anni e anni all’opposizione, ha agitato la bandiera della destra sociale. Una volta sbarcata a Palazzo Chigi – scrivono sul sito – la sua svolta filo-americana, filo-Ucraina, filo-ecologista, pienamente inserita nei giochi di Ursula von der Leyen e del Partito Popolare Europeo (e non più sovranista e anti-Sistema), non deve essere andata per niente giù agli ex missini che ricordano la Fiamma collocata altrove. In nove mesi di governo è la quarta “distrazione” che colpisce le sinapsi dei fratellini d’Italia habitué di Camera e Senato. E ogni volta la Ducetta è costretta a prendere per il collo il capogruppo di FdI Tommaso Foti o il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani“. Il punto di crisi è stato toccato ieri alla Camera nel momento in cui i BenitoRemix hanno presentato un ordine del giorno, poi ritirato, che legalizzava la cannabis. Caramanna-Foti-Schifone avevano presentato un testo, poi ritirato, che chiedeva il passaggio ai tabacchi di Stato del ricco commercio della cannabis light. “Con il termine «cannabinoidi» o «cannabis» si intendono tutte le sostanze psicoattive che si ottengono dalla Cannabis sativa, termine che comprende circa 60 componenti attivi, fra cui il tetraidrocannabinolo (THC), trattandosi in ogni caso di prodotti da fumo, ovvero da inalazione, e stante la necessità di garantire la tutela e la sicurezza dei consumatori, anche nei confronti dei consumatori minorenni, è necessario applicare ed assimilare il regime normativo previsto per i prodotti da fumo o inalazione anche alla cosiddetta «cannabis light», impegna il Governo: a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a istituire un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, suscettibili di essere utilizzate come succedanei dei prodotti da fumo ovvero da inalazione, prevedendo la loro assimilazione ai prodotti da fumo ovvero da inalazione ai sensi di legge e la conseguente applicazione dei relativi regimi fiscali…”.