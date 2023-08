PolverieraPalmanova Exxx…Polzive!!! Il segretario della Lega Bosello tuona contro il Governo: Meloni aveva promesso il blocco navale. Con lei abbiamo toccato il record di migrantes. Sull’hotspot a Jalmicco nessuno ci ha informati. Domani saremo alla manifestazione.

Il teatro dello scontro in atto fra Lega e Fratelli d’Italia si sposta ora nella bassa friulana a Palmanova, nel cuore del Friuli. Bosello, segretario provinciale di Udine del Carroccio prende spunto dall’ipotesi centro accoglienza migrantes regionale per randellare i Benito Remix governativi: «Meloni ha le sue responsabilità sull’arrivo dei migrantes. Ti do un dato: Dall’inizio dell’anno siamo a circa 80mila ingressi, per dicembre arriveremo a 100mila! In campagna elettorale Meloni aveva promesso il blocco navale, ma non abbiamo visto nulla. Vorrei ricordare che quando Salvini era ministro degli interni, gli arrivi scesero a 8.000. Con Piantedosi, voluto da Giorgia Meloni, toccheremo il record. Troppo comodo ora scaricare sulle piccole comunità gli errori di chi ha fatto quelle scelte. Sulla questione Jalmicco – osserva Bosello – inutile girarci intorno, è inaccettabile il metodo con cui si è giunti a questa decisione, nessuno ha informato la popolazione, arriva tutto dall’alto». A dire il vero, questa scelta, semmai trovasse conferma, ha il sapore di una beffa poichè il 19 luglio scorso il consiglio comunale di Palmanova votò all’unanimità un ordine del giorno per sostenere il «NO all’uso della ex caserma “Lago” di Jalmicco quale sito per identificazione o trattenimento di migranti». Il documento era stato presentato dal Gruppo consigliare “Oltre le Mura”. Appena qualche giorno dopo, si è alzata la bufera sulle voci, raccolte nell’incontro di Udine tra il prefetto Marchesiello e il commissario di Governo Valerio Valenti, di un possibile centro di accoglienza regionale di migrantes nella caserma Lago di Jalmicco. In teoria la struttura dovrebbe ospitare circa 300 irregolari, nella realtà invece tutti temono quanto accaduto alla Cavarzerani di Udine (sfiorati i 900 migrantes ospitati) o al Cpr di Gradisca d’Isonzo. Potrebbe generarsi una bomba sociale dalle conseguenze imprevedibili per i residenti della piccola frazione. Per tal motivo domani alle ore 11 è stata organizzata una manifestazione pubblica con partenza dalla piazza di Jalmicco e arrivo alla caserma Vinicio Lago contro la “paventata ipotesi di realizzare un nuovo centro migranti sul nostro territorio”. Oltre a sindaco e giunta saranno presenti il consigliere regionale Francesco Martines, accusato dal centrodestra di “strumentalizzare” la vicenda (e cosa dovrebbe fare se i suoi avversari gli porgono su un piatto d’argento i pretesti?) e i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. Palmanova non smentisce il suo blasone di “Palma alle armi”.