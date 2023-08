CrucianiFriulani Exxx…Polzive!!! Giovedì 10 agosto alle ore 21 ad Aquileia il conduttore de “La Zanzara” stupirà il Patriarcato col suo ultimo libro: “Coppie”. Storie di tradimenti, trasgressioni, triangoli e confessioni libidinose.

Giovedì 10 agosto alle ore 21 prende il via ad Aquileia la serie di iniziative letterarie dal titolo “Scripta Manent” promosso dal Circolo Culturale L’Antica Quercia del presidente Paolo Paron, con il patrocinio del comune di Aquileia. Sarà il velarium dei Vini Brojli di via Beligna ad ospitare il primo appuntamento del 2023. Ospite della serata Giuseppe Cruciani che presenterà il suo ultimo libro “Coppie, storie di desiderio e trasgressione”. Il conduttore de “La Zanzara” sarà intervistato da Paolo Mosanghini direttore del Messaggero Veneto e da Gianfranco Leonarduzzi direttore di Leopost, mentre il sindaco Emanuele Zorino introdurrà la serata. “Coppie” è già alla seconda ristampa e sta riscuotendo un notevole successo in libreria. Il primo appuntamento dell’intesa fra “L’Antica Quercia” e Leopost non poteva che avere per tema il sesso, le trasgressioni e le puledre che sono il connotato più fascinoso del sito. La serata si presenta bollente, spiritosa e ricca di curiosi episodi raccolti nel libro di Cruciani. Cosa sono questi “comizi d’amore” contemporanei? Sono storie di coppie giovani e mature, vicine o a distanza, che si raccontano. Affiorano i capricci, le sorprese quotidiane, il sesso e l’amore, gli eccessi e le abitudini. Perché Cruciani, prima ancora che un investigatore privato, un analista, risulta essere un ottimo confidente, che grazie alla sua qualità di parlare in modo franco, senza troppi giri di parole e senza ipocrisie, si conquista l’intimità delle sue interlocutrici. Dice l’autore: «Credo nel disvelamento della realtà, l’accettazione dell’altro nelle sue perversioni. Di recente una persona mi ha scritto che si è riconosciuta in una di queste storie: il marito ha scoperto il suo tradimento attraverso il cellulare, che ormai è la sentinella di tutto, si stavano per lasciare e poi lui ha accettato la realtà e vuole condividerla in qualche modo. Credo che questa sia la novità dal punto di vista sociale nelle coppie negli ultimi vent’anni: accettare il desiderio di un altro corpo e, a volte, condividerlo». Sarà una grandissima serata vissuta nella magia del velarium dei vini Brojli di via Beligna ad Aquileia. C’è un filo rosso, ardente, che lega gli antichi romani e il sesso. Siamo ad Aquileia e Cruciani lo svelerà giovedì sera alle ore 21. “Coppie” edito da La Nave di Teseo, si potrà comprare durante l’incontro.