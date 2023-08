LaFieraDell’Est Exxx…Polzive!!! Le vacanze bollenti dei porcelli friulani negli anni ’70: “Andavamo fin sul mar Nero, le romene erano le migliori, appena salivano in macchina, ti mettevano le mani lì”.

Testimonianza da urlo raccolta durante una cellula di temporale fra arzilli sessantenni dell’area industriale friulana. Fra un lampo e una palla di grandine, sono spuntati i ricordi bollenti delle vacanze degli anni ’70. Il pallino, forse più ossessionante di oggi, era sempre quello: trombare. Le località balneari erano già troppo inflazionate, occorreva cercare nuove strade. Come gli antichi romani. Inoltre, le poche notizie sull’argomento che arrivavano dall’area dei Carpazi, erano incredibili. Il nostro “turista” racconta: «Ricordo quella volta che il mio datore di lavoro (“un taconiâr”) mi portò fin sul mar Nero, in Romania. Avrò avuto 20 anni, prima ancora di “andare soldato”. Avevamo una berlina e quando ci siamo fermati a fare benzina siamo stati circondati da almeno 200 persone. Come avessimo avuto un jet. Le ragazze ci chiedevano: camicia! camicia! Niente collant, mutandine o reggiseni, impazzivano per la camicia. Mia mamma, inconsapevolmente e per la “trasferta”, me ne aveva messe in valigia una decina. Sono tornato a casa con la canottiera. Ero inesperto – ricorda il viveur del Cormòr – appena caricavi in auto le ragazze, erano già con le mani addosso, ti palpavano dappertutto. Siamo stati anche in Polonia e Ungheria, ma le donne romene erano e restano, le migliori». E adesso? dove si va? «Alcuni miei amici mi raccontano che vanno in Austria, “a bere birra e a caricare le batterie”». Sarà l’argomento clou della serata di giovedì 10 agosto ad Aquileia con Cruciani.