PalmaAlleArmi Exxx…Polzive!!! Oltre 200 persone per dire no all’hotspot di Jalmicco. Martines attacca gli assenti del centrodestra. Tellini: “Ho chiesto un incontro col Prefetto e non ho avuto risposta “. Casa Pound: “Chiudere i confini”.

C’era anche una teoria di trattori nuovi di stecca ad accompagnare il corteo di cittadini giunti da tutto il Friuli che stamattina, dalla chiesa di Jalmicco (Ud), ha raggiunto la caserma dismessa Vinicio Lago. “No imposizioni sulla testa della Comunità”. Era questo lo slogan che rimbalzava come un tormentone estivo da un capo all’altro della colonna a proposito dell’idea di realizzare un centro di smistamento migrantes in una frazione di 700 anime. Fra i partecipanti, in prima fila, il sindaco di Palmanova Tellini, gli assessori Piani e Savi, i consiglieri comunali dell’opposizione Tosto, Baldin, Marzucchi, Papa e Panizzolo. I sindaci Pizzamiglio di Bagnaria Arsa, Quaini di Terzo di Aquileia, Urban di Campolongo-Tapogliano, l’assessore Colosetti di Trivignano e il vice sindaco di Visco, Mauro Ongaro. Presente la consigliera comunale di Udine Anna Peratoner, il direttore della Fondazione Aquileia, Cristiano Tiussi, la presidente della casa di riposo Ardito Desio Palmina Mian e i consiglieri regionali Martines e Bullian. Il sindaco Tellini ha scelto il sagrato della graziosa cattedrale di Jalmiccco per rendere noto ai giornalisti che in questa vicenda “C’è stata un’estrema opacità su tutta la questione, non sono mai stato contattato dalle autorità. Son dovuto andare di mia spontanea volontà a chieder informazioni sia dal Prefetto di Udine che al demanio civile il quale mi ha confermato che, in effetti, tutte le strade del progetto di hotspot regionale, portano a Jalmicco. Ho chiesto a Marchesiello di ricevermi in quanto ho ricevuto un mandato dal consiglio comunale, ma non ho avuto risposta. Il consigliere regionale del Pd Francesco Martines ha impostato il ragionamento sul piano politico per ribadire la drammaticità dell’eventuale scelta. «Su questa battaglia dobbiamo essere uniti e non creare divisioni fra esponenti di diverso colore politico, tuttavia non posso non notare che oggi sono assenti quei consiglieri regionali che si vedevano spesso pescare voti a Palmanova e oggi si nascondono. Penso a Di Bert, Budai e Treleani. Assenze ingiustificate. Non credo che il commissario regionale per l’immigrazione Valenti non abbia consultato i vertici regionali prima di orientare le decisioni di realizzare un hotspot nella caserma Lago di Jalmicco. La giunta regionale ha le sue responsabilità. Se, malauguratamente, il progetto di realizzare un centro di prima accoglienza andasse in porto, c’è il pericolo oggettivo che si trasformi in una seconda Cavarzerani. Oggi abbiamo iniziato un percorso – conclude Martines – un primo paletto, cui seguirà una petizione popolare». Il consigliere regionale del Patto per l’autonomia Enrico Bullian, afferma: «Concentrare in strutture di grandi dimensioni di piccoli centri abitati i richiedenti asilo crea un impatto difficilmente gestibile. Ha sbagliato la regione nel momento in cui si è rifiutata di recepire una mia proposta di monitoraggio sulle strutture di accoglienza presenti sul territorio». La consigliere comunale di Udine del Pd Anna Peratoner sottolinea: “Gli hotspot del decreto Cutro sono privativi dei diritti e del rispetto dei diritti umani. Siamo contrari agli hotspot in generale e sollecitiamo invece la regione ad attivare il piano di redistribuzione dei richiedenti asilo che è fermo da un anno». Per i rappresentanti di Casa Pound, presenti a Jalmicco, l’unica soluzione è quella di chiudere completamente i confini. “Non bisogna fare come fanno quelli del centrodestra che in campagna elettorale promettono soluzioni poi non fanno nulla». Palma alle armi. Non solo rievocativa.