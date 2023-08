5StelleFvg Exxx…Polzive!!! Il figliol prodigo Paolo Menis ritorna all’ovile. Chi erano i “Personaggi tossici intrisi di arrivismo che lo avevano deluso?”. Potrebbe puntare alle europee.

“Mandato Zero” così si chiama la deroga dei 5 stelle al vincolo dei due mandati che vale solo per i consiglieri comunali. Forse per questo motivo, Paolo Menis, ex consigliere di Trieste, ci ha ripensato e vuol tornare a far parte del Movimento 5 Stelle. L’annnuncio diffuso ieri su “Il Piccolo”. L’ex consigliere comunale era uscito dal movimento in segno di protesta per l’adesione del partito al governo Draghi. Oggi vuole rientrare anche perché il Movimento è stato depurato da personaggi tossici intrisi di arrivismo”. Chi sarebbero i personaggi tossici.