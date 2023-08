PolverieraPalmanova Exxx…Polzive!!! Sul caso Jalmicco clima rovente nel centrodestra. La Lega convoca d’urgenza un vertice provinciale per domani sera a Reana. Bosello ai Benito Remix: “Non è vero che c’è stato un accordo con il commissario”.

E’ stato convocato per domani sera a Reana del Rojale un vertice provinciale della Lega per fare chiarezza sulla questione del centro di prima accoglienza migrantes in una caserma di Jalmicco. Il segretario Bosello vuol riunire in sede tutti i vertici del partito, amministratori, militanti, compreso il commissario regionale Dreosto. Verrà diffuso un documento ufficiale rispetto al rimpallo di responsabilità politiche che ha travolto l’intero centrodestra regionale sull’hotspot di Jalmicco. L’onorevole Rizzetto ha reso noto un documento in cui traspare una certa irritazione per le modalità in cui si è giunti a una simile, seppur ancora in ipotesi, decisione. Per il segretario regionale dei patrioti, la decisione sulla presenza di eventuali centri di accoglienza in Friuli deve essere concordata con tutte le forze politiche di maggioranza. Nel comunicato, condiviso da tutti i vertici regionali del partito, Rizzetto lascia intendere che vi sia stata un’intesa fra il commissario Valenti e i vertici regionali della Lega che ha portato all’individuazione della caserma Lago di Jalmicco come miglior soluzione per le richieste governative. Per l’onorevole di Fratelli d’Italia si tratta di una scelta calata dall’alto che non può essere accolta a scatola chiusa. Anzi, secondo “Il Gazzettino” il segretario regionale dei Benito Remix avrebbe “tirato le orecchie” agli amministratori di Fratelli d’Italia che ieri hanno partecipato alla manifestazione cadendo nel tranello del centro sinistra. Dal canto suo, il segretario Bosello non fa una piega e ribadisce che “Rizzetto la pensa allo stesso modo di ciò che pensa la Lega: sulle decisioni calate dall’alto, neanche noi non siamo d’accordo!”. E aggiunge: “Non è assolutamente vero che la Lega abbia concordato con i Prefetti o con il commissario Valenti la scelta di Jalmicco”. Ora la questione diventa strumentalmente politica anche all’interno del centrodestra. E’ un capovolgimento di fronte clamoroso. A livello nazionale la Lega attacca il ministro degli interni del Governo Meloni per l’aumento del numero di sbarchi; a livello locale Fratelli d’Italia rinfaccia alla Lega di riempire di migrantes le caserme di piccoli centri abitati.