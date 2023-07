Sinéad O’Connor è morta.

È morta a 56 anni la cantautrice irlandese Sinéad O’Connor. Lo riferisce l’Irish Times, senza precisare per ora i dettagli del decesso dell’artista. La notizia della morte arriva un anno dopo il suicidio di Shane, uno dei suoi quattro figli, morto suicida nel 2022. Nata a Dublino l’8 dicembre 1966, Sinéad Marie Bernadette O’Connor – questo il nome completo dell’artista – ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone Nothing Compares 2 U è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards.