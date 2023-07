FiammaFriulana Exxx….Polzive!!! Ieri in visita a Trieste il sindaco di Pordenone. I Benito Remix prendono le misure del palazzo.

Il sindaco Ciriani, ieri in visita a “Palazzo”, è stato molto “corteggiato” dai consiglieri, soprattutto quelli di Fratelli d’Italia. E Alessandro Basso lo conferma: “Nel corso della seconda giornata d’Aula per discutere l’Assestamento di bilancio, è venuto a farci visita il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, che si è intrattenuto con il presidente Massimiliano Fedriga e con gli assessori Cristina Amirante, Mario Anzil, Fabio Scoccimarro e Barbara Zilli. E’ sempre un piacere avere ospite il sindaco Ciriani in Consiglio, segno anche che il primo cittadino pordenonese è sempre attento a ciò che accade in regione e a far sentire la sua presenza per tutto il territorio pordenonese”. La scadenza del mandato del sindaco è fissata al 2027, un anno prima delle regionali. 5 anni in politica sono un’eternità, tuttavia nel gioco della rotazione dei candidati, Fratelli d’Italia dovrebbe calare il nome. Il sindaco intanto tiene il punto sulle questioni amministrative: “Oggi ho incontrato e ringraziato i nostri consiglieri/assessori regionali di FdI, il Presidente Fedriga e l’assessore Barbara Zilli che stanno portando in approvazione la manovra finanziaria di assestamento. Il mio sorriso tradisce la soddisfazione per le buonissime notizie in arrivo per Pordenone e la provincia!!! I dettagli, per correttezza, a provvedimento approvato (venerdì)”. Si confondono le acque.