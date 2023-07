Paolo Vidali è il nuovo presidente del Cda del teatro nuovo Giovanni da Udine.

Ieri, mercoledì 26 luglio 2023 sono stati nominati i nuovi rappresentanti designati dal Comune del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Presidente è stato nominato Paolo Vidali. I membri nominati dall’Amministrazione Comunale di Udine sono Martina Delpiccolo e Piero Petrucco. Paolo Vidali è già stato in passato presidente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, dal 2015 al 2018. È direttore del Fondo dell’Audiovisivo FVG, una delle realtà fondamentali a livello regionale per la produzione culturale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi ruoli prima nel teatro e poi nella produzione di film e documentari, sia dal punto di vista organizzativo, che tecnico e creativo. È stato produttore esecutivo di decine di servizi e documentari a carattere tecnico scientifico per le più importanti televisioni in Italia e nel mondo, collaborando con Rai, in particolare per Quark, Superquark e Ulisse, e con National Geographic, PBS e Discovery Channel. Martina Delpiccolo (querelante leopost) è animatrice culturale, autrice e critica letteraria.