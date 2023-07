PnrrFvg Exxx…Polzive!!! Il futuro della regione nella mani dei consulenti esterni. I primi nominativi degli incaricati a 80mila euri/anno per distribuire 1 miliardo e 700milioni..

Evidentemente gli oltre 3.500 dipendenti regionali non se la sentivano di affrontare l’impegnativo percorso di consulenza sui progetti ispirati ai fondi Pnrr, pertanto la Regione Fvg si è affidata ad alcune consulenze esterne, indubbiamente di valore. La cifra è mostruosa: assegnare oltre un miliardo e 700milioni di euri. Basterà?

E’ stato pubblicato un primo elenco degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione della regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione dei piani legati al Pnrr. Vi si incontra anche la figura di un “diplomatico” che dovrà attivare la sua “rete di preziosi rapporti e relazioni acquisite nel corso della pluriennale attività svolta presso l’Amministrazione regionale e, in particolare, presso l’Ufficio di rappresentanza in Roma. Periodo dal 1°luglio 2023 al 30 giugno 2024. Si tratta di Massimiliano Crociani che non riceve alcun compenso. Più complesso e articolato il Progetto “1000 esperti”, strumento di assistenza tecnica per semplificare e accelerare le procedure complesse di carattere autorizzativo per realizzare i progetti previsti dal PNRR. La regione ha nominato i consulenti: Stefano Bortolotti dal 29 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 per un importo di 79.173 euri; Giacomo Fabbian dal 9 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 per importo di 59.379 euri; Giovanni Salerno dal 13 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 per un compenso di 98.966 euri; Andrea Del Vecchio dal 6 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 per un compenso di 79.173 euri; Rosaria Mirella Guida dal 17 maggio 2023 al 31 dicembre 2024 per un compenso di 101.504 euri; Fabrizio Sciami dal 19 maggio 2023 al 31 dicembre 2024 per compenso di 101.504 euri; Cinzia Battistella dal 1 giuggno 2023 al 31 dicembre 2024 per importo di 98.966 euri; Cristian Micheloni, dal 5 giugno 2023 al 31 dicembre 2024, compenso di 98.966 euri. Alex Sossi, Fabio Cattaruzzi e Luca Soranzo, incaricati dal 12 giugno 2023 fino al 31 dicembre del 2025, per studio, ricerca e consulenza in aiuti di stato a favore dell’unità di coordinamento regionale (UCR) del Friuli VG; per loro il compenso è stato fissato in euri 17.446. Giovanni Colucci invece, è stato incaricato del Progetto Cherry- making Culture, un programma Interreg per un compenso di 6.000 euri dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2027.