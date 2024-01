SindacatoFulminato Exxx…Polzive!!! Il trasporto extraurbano di Udine è nel caos. Lauzzana, Savoldelli e Narduzzi della FiltCgil si dimettono dalla Rsa di “ArrivaUdine”. Scontro feroce col segretario regionale Sasa Čulev: Non è in grado di supportare le scelte politiche.

Il sindacato FiltCgil (trasporti) regionale completamente fulminato dopo quanto accaduto mercoledì scorso a Trieste in commissione consiliare. Visto il cronico problema del trasporto pubblico extraurbano della provincia di Udine, le rappresentanze sindacali avevano manifestato l’intenzione di partecipare all’adunanza e di presentare all’assessore Amirante tutte le criticità del Tpl friulano. A partire dai servizi “esternalizzati” e degli stipendi bassi degli autisti. Condizione penalizzante soprattutto in provincia di Udine, rispetto a Pordenone, Gorizia e Trieste. Purtroppo, i rappresentanti della Cgil, per ordini superiori e inspiegabilmente, sono stati invitati a non partecipare ai lavori della commissione. Per tal motivo Narduzzi, Savoldelli e Lauzzana rimettono il mandato. Questa la spiegazione: “La segreteria territoriale della FILT di Udine, senza avere alcun preavviso, è stata informata dalla Segreteria della FILT Nazionale della decisione assunta dal Segretario Regionale Sasa Čulev, di non presenziare all’incontro di Trieste senza dare nessuna motivazione di carattere politico a supporto di tale scelta”. I firmatari della lettera di dimissioni ricordano che “due giorni prima dell’incontro, gli accordi condivisi erano quelli di prender parte unitariamente all’incontro, tanto che i componenti della RSA in Arriva avevano annunciato la loro presenza agli iscritti, manifestando il loro disagio alla dichiarata assenza delle altre sigle sindacali all’appuntamento avente luogo presso il palazzo della regione FVG a Trieste, alla presenza della politica regionale con oggetto le difficoltà che i lavoratori di “Arriva Udine” si trovano da tempo ad affrontare”. Detto questo, “i sottoscritti, Nicola Lauzzana (segretario provinciale FILT CGIL Udine), Narduzzi Giuseppe e Palmiro Savoldelli, (membri RSA), in aperto contrasto con le scelte del segretario regionale Čulev che a questo punto manifesta di non avere le capacità in indirizzo, visto che non è in grado di supportare le proprie scelte con un deciso indirizzo politico, confermando il pieno sostegno al Segretario Generale della FILT-CGIL di Udine ed alla Segreteria della Camera del Lavoro di Udine, rimettono alla Segreteria Nazionale il proprio incarico dalla RSA di “Arriva Udine”. La Nostra decisione verrà ratificata nell’Assemblea Generale di lunedì 22 gennaio prossimo presso la Camera del lavoro di Udine. I soprascritti rappresentanti RSA in “Arriva Udine” chiedono a questo punto un chiarimento urgente con la FILT Nazionale; la FILT Regionale; la Segreteria della CGIL Regionale e la Segreteria della Camera del Lavoro di Udine, nell’auspicio che la stessa Segreteria Nazionale prenda una posizione in merito a quanto accaduto. Nell’attesa di un riscontro porgiamo i nostri fraterni saluti”.

Nicola Lauzzana-Narduzzi Giuseppe-Palmiro Savoldelli della Rsa FiltCgil di Arriva Spa.