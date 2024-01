EnzoMari Exxx..Polzive!!! Londra dedica una mostra al grande designer internazionale. La regione aveva abbandonato le sue opere realizzate a Torviscosa. Buttate via per 25mila euri. Lo spreco da 1 milione e 700mila per il CID. Interrogazione di Moretuzzo-Capozzi

A Londra celebrano Enzo Mari. A Torviscosa invece, il Comune e la Regione FVG hanno regalato alla Bracco Spin tutte le opere d’arte e gli arredi contenuti al Centro Informazione e Documentazione (compresa una delle più importanti opere di Enzo Mari). Il loro acquisto, attraverso lo strumento del diritto di opzione e riportato nell’interrogazione di Capozzi-Moretuzzo sarebbe costato solo 25.000 euro. Per la ristrutturazione dell’edificio erano stati spesi oltre 1 milione e 700 mila euri. Inutilmente. L’interrogazione è stata presentata nel dicembre scorso. Il titolo: “Perché la Regione non ha acquisito il Centro Informazione e Documentazione (CID) di Torviscosa, gli archivi e i beni culturali in esso contenuti? Il centro è una struttura museale ed espositiva costruita dalla SAICI-SNIA nel 1961- 62, e più precisamente dalla SNIA Viscosa come sede espositiva. Nel 2009 la nuova Amministrazione comunale aveva posto in essere il progetto “Città dell’autarchia e della cellulosa”, cofinanziato dall’Unione Europea – POR FESR 2007-2013. Tra il 2005 ed il 2009 le copiose infiltrazioni d’acqua avevano progressivamente rovinato sia la precedente esposizione temporanea sia l’opera di Enzo Mari appena restaurata. Tra il 2004 e la fine del 2016, nella struttura espositiva sarebbero stati spesi circa un milione e settecentomila euro di fondi pubblici. A seguito del fallimento del gruppo SNIA-Caffaro (proprietario dell’immobile), il CID era stato messo in vendita e dopo vari tentativi, nel febbraio 2020, ci fu una terza procedura di vendita e il Comune avrebbe chiesto alla Regione Friuli Venezia Giulia di acquisire tali beni ma l’Assessorato alla Cultura (Gibelli) avrebbe fatto sapere di non disporre delle risorse necessarie per poter acquistare l’immobile, coinvolgendo la Fondazione Bracco per l’eventuale compravendita. Il 4 gennaio 2022 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha notificato alla Regione FVG e al Comune di Torviscosa il “trasferimento di proprietà della collezione di opere d’arte, allestimenti e arredi di pertinenza del Centro diì Informazione Documentazione Franco Marinotti (CID)”, concedendo loro venti giorni per potersi avvalere del diritto di prelazione. Alla fine del mese di gennaio del 2022, le opere d’arte, gli allestimenti, gli arredi e tutti i plastici conservati al CID sono passati definitivamente alla Bracco Spin per soli 25.000 euro. In questi giorni Mauri è celebrato a Londra mentre a Villa Manin si espongono le opere di un elvetico.