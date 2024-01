BurrascaMedioFriuli Exxx…Polzive!!! L’assemblea dei sindaci denuncia una carenza di liquidità e si autoassolve da decenni di malagestione dell’Asp Moro di Codroipo. Spettro del danno erariale. Ballano 4,2 milioni di euri.

L’assemblea dei sindaci dell’Ambito territoriale del Medio Friuli (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo, quest’ultimo assente), nell’assemblea del 19 dicembre scorso ha affrontato la questione dell’ “AspMoro”, ora commissariata, rispetto alla gestione associata dei servizi sociali degli 11 comuni dell’ambito. Il presidente dell’Assemblea, Marco Del Negro, sindaco di Basiliano, aveva posto alcune osservazioni rispetto all’anticipazione di 4milioni e 200mila euri che la regione ha concesso all’Asp Moro a causa di anni e anni di malagestio cui nessun sindaco dell’Ambito si era mai preoccupato. Cifra destinata al pagamento delle prestazioni erogate in passato e da erogare. Pur considerando che l’Asp svolge un ruolo insostituibile nel contesto dei Servizi Sociali dei comuni dell’area, i sindaci riuniti nell’assemblea di un mese fa hanno contestato il coinvolgimento di loro responsabilità rispetto al recupero dell’anticipazione concessa dalla regione. In pratica i 10 sindaci presenti (assente Varmo), ritengono di non essere chiamati a farsi carico, in proprio o mediante il bilancio del servizio sociale, della restituzione del finanziamento regionale ricevuto dall’Asp Daniele Moro quale Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni del Medio Friuli. Resta il fatto che gli stessi amministratori ammettono che il finanziamento in questione è stato determinato dalla “gestione amministrativa e finanziaria dell’ASP Daniele Moro”. Una gestione che ha provocato negli anni un buco di oltre 7milioni di euri. All’insaputa di tutti i sindaci dell’Ambito? I primi cittadini vogliono togliersi da ogni responsabilità ritenendo di non poter farsi carico della restituzione del finanziamento regionale ricevuto dall’Asp di Codroipo. Una soluzione “pilatesca” da parte degli amministratori, inusuale e strabica che mette in evidenza la volontà di scaricare le colpe del dissesto sulla sola Asp che, in realtà, ha usato il finanziamento per remunerare i servizi sociali. Vero é che la vigilanza dei sindaci sulla complessiva gestione dell’ambito (e non solo sui servizi erogati), pare essere mancata per anni lasciando amministratori, direttori e responsabili dei servizi sociali, liberi di fare come meglio hanno creduto, in perfetto stile monarchico.