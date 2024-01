BidonePordenone Exxx…Polzive!!! In pochi mesi polverizzate le speranze dei tifosi della squadra di calcio. All’asta il marchio che nessuno vuole. Restano i 5 milioni di euri sprecati per lo stadio di Fontanafredda. Paga Pantalone.

Struggente e disperato il commento dei tifosi del “PordenoneCalcio”, alias bidone pallonaro, dopo che nessuno si è fatto avanti per salvare la squadra in questi mesi di lenta agonia. Nemmeno il marchio è appetibile. Hanno tentato di venderlo per la misera cifra di 10mila euri ed è rimasto lì. Come la ristrutturazione dello stadio del Fontanafredda costata oltre 5 milioni di euri tirati fuori da pantalone per le passerelle dei politici locali. Passata la festa, gabbato lo santo. E stamattina, il sigillo di un’avventura pubblicato in rete. Scrivono i tifosi:

«Dopo quasi 7 mesi dalla sparizione del Pordenone Calcio ancora non si vede una seria progettualità per il futuro del calcio cittadino. La polisportiva col Fontanafredda non scalda i cuori, anzi svilirebbe l’appartenenza cittadina.