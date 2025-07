SindacatoScompartimentato Exxx…Polzive!!! Figurazza atomica della CGIL sul rinnovo del comparto unico. Revocato il presidio di oggi e le risorse sono sparite.

La CGIL revoca il presidio programmato per stamattina a Trieste relativamente alla trattativa sulle risorse per i dipendenti del comparto unico. L’impegno di spesa si aggira sui 13 milioni di euro a favore dei 13,500 dipendenti. Quali sono le misteriose ragioni che hanno spinto il sindacato di Landini, a fare dieytrofront? Basti pensare che solo lunedì scorso il segretario generale della CGIL Orietta Olivo attaccava l’assessore Roberti (vedi volantino) in cui si ricordava agli iscritti che “solo ulteriori risorse” avrebbero permesso al sindacato di ritirare il presidio. Ma un paio d’ore dopo, dello stesso giorno, il sindacato di Landini faceva pervenire ai dipendenti del comparto unico un volantino in cui di rendeva noto di “approvare” l’originario emendamento di Roberti. Non vi è traccia di nuove risorse cui venivano rivendicate dal sindacato. Un vero e proprio bluff architettato alle spalle dei lavoratori ormai indignati dell’uso politico che il sindacato compie in queste trattative. Dal palazzo giungono voci che sarebbero molti gli iscritti pronti a stracciare la tessera della sigla di Landini. Ed è in questa trattativa che emerge la maturazione e le diverse vedute delle rispettive parti sociali. La UilFplFvg ha incalzato la regione per ottenere le risorse necessarie per intavolare la trattativa per il rinnovo contrattuale, senza cercare facili consensi o illudere i lavoratori con proposte irrealizzabili e demagogiche e senza pregiudizi di natura politica, ma avendo come unico obiettivo i diritti e il benessere dei lavoratori.