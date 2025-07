Poco prima che scoppiasse la bufera attorno a Forza Italia, a Latisana si festeggiava il congressino degli azzurri che ha eletto il suo nuovo Segretario comunale. Una sala gremita, un clima di entusiasmo e partecipazione viva: eletto all’unanimità il nuovo Segretario comunale, Francesco Zanin. A pochi chilometri di distanza le agenzie battevano la notizia di una interrogazione dell’onorevole Serracchiani al ministro Giuli. Per quale motivo? Il figlio di Sandra Savino di Forza Italia, sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato nominato nel cda del teatro Verdi di Trieste. Stesso comune dove sempre la madre ricopre il ruolo di assessore alle Politiche dei servizi generali. Protesta l’opposizione. Le deputate dem Debora Serracchiani e Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera, hanno annunciato un’interrogazione al ministro della Cultura, Alessandro Giuli per chiedere chiarimenti. Ha suscitato stupore la nomina del figlio della sottosegretaria di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze Sandra Savino». Le deputate dem Debora Serracchiani e Irene Manzi, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera, annunciano un’interrogazione al ministro della Cultura Alessandro Giuli e alla presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al ministro delegato per le pari opportunità. «Ci chiediamo infatti se la nomina – spiegano le parlamentari del Pd – espressa dallo stesso Comune in cui la sottosegretaria ricopre il ruolo di assessore, di un parente di primo grado in un organo come il Consiglio di indirizzo della Fondazione non configuri un conflitto o un’altra forma comunque inopportuna di commistione di attribuzioni e di interessi». Non sono peraltro note «le qualifiche specifiche che rendono la persona nominata più adatta di altre allo stesso ruolo, esclusa la qualifica di socio e amministratore – concludono Serracchiani e Manzi – in una società riconducibile alle storiche attività di famiglia della sottosegretaria».