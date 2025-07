FratelliFurberelli Exxx…Polzive!!! Il TAR Fvg rigetta il ricorso di una dipendente assunta in regione come addetta di segreteria di commissione con titolo di studio di un Istituto di Caserta non riconosciuto. Assunzione firmata dal capogruppo che ha “facilitato” l’operazione. Prima assunzione nel 2023. Rischio danno erariale. Tremano i vertici del partito in corsa per le regionali.

Il capogruppo di un importante partito regionale ha firmato l’assunzione di un’addetta di segreteria di Commissione regionale FVG priva di titolo di studio (Laurea a Caserta). L’interessata ha fatto ricorso al Tar contro la decadenza della carica, il Tar ha respinto. La sentenza del Tar Fvg porta la data del 1° luglio contro “l’annullamento del decreto di decadenza di data 25 marzo 2025 con cui la Regione Fvg ha disposto la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato di categoria D della ricorrente per asserita mancanza del titolo di studio previsto dalla normativa regionale per l’accesso a tale categoria”. Nella relazione del Tribunale viene inoltre precisato che “l’assunzione della ricorrente è avvenuta a seguito di proposta nominativa del presidente del gruppo consiliare (il capogruppo…) e trasmessa al presidente del Consiglio Regionale, ai fini dell’inoltro per l’esecuzione all’Amministraizone regionale. La ricorrente non ha, dunque, partecipato ad alcun concorso-selezione pubblica, non era dipendente regionale ma è stata scelta “fra estranei” alla Pubblica Amministrazione e indicata dal gruppo consiliare interessato. L’assunzione presso una P.A. è comunque soggetta al rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Regione. Giova ricordare – osserva il Tar – che la ricorrente è stata assunta alle dipendenze dellla regione autonoma FVg con contratto di lavoro a tempo determinato, parziale a 18 ore settimanali nella categoria D a far tempo dal 5 settembre del 2023 e sino alla durata della legislatura. Ciò premesso, aggiungono i giudici, nel caso di specie è circostanza pacifica che l’odierna ricorrente è priva non solo del titolo di studio, ma – parrebbe – anche di quello per accedere alla categoria inferiore, C, con cui era stata inquadrata a far data dal 1° ottobre 2023. Le verifiche esperite presso il MIUR dall’Amministrazione regionale in ordine al titolo di studio dichiarato dalla signora (laurea in scienze del turismo) rilasciato dall’Istituto universitario di Caserta ha consentito di accertare che il “sedicente Istituto universitario in questione, non risulta essere una istituzione universitaria riconosciuta e accreditata dal Ministero. Pertanto non abilitato a rilasciare titoli universitari aventi valore legale in Italia. Quali sono le commissioni consiliari cui la ricorrente potrebbe aver svolto il ruolo di segretaria? Quelle riconducibili a un preciso partito politico in corsa per le candidature alle regionali. 1a e 2a Commissione consiliare. Trema il palazzo per via di un possibile danno erariale causato da questa assunzione firmata dal noto e autorevole capogruppo risalente al 2023.