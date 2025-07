AssestamentoDaGiramento Exxx…Polzive!!! Una regione ubriaca di euri. Bernardis dettaglia le voci del tesoro: 220 milioni a cultura e sport; 66 milioni a commercio e turismo. Mi impegnerò per realizzare la mostra “8 tesori” a Gorizia. Sostegno al Festival delle lingue minoritarie di Cormòns. Il Collio-Brda dovrà diventare patrimonio dell’Unesco.

Durante la discussione generale sull’assestamento di bilancio della Regione Fvg è intervenuto il consigliere della “Lista del Presidente” ma iscritto alla Lega, Diego Bernardis che ha elencato le voci in cui verranno allocate le risorse. Ricorda Bernardis: “l’Assestamento di bilancio che oggi discutiamo è una tappa fondamentale nel percorso di crescita e sviluppo del nostro Friuli Venezia Giulia. Una manovra solida, incisiva e lungimirante, che consolida la stabilità economica della Regione e mette in campo risorse significative per dare risposte concrete e chiare ai nostri territori. Parliamo – dettaglia il consigliere – di una dotazione finanziaria complessiva che conferma la piena sostenibilità delle finanze regionali: investimenti che hanno sfiorato nel 2024 quasi due miliardi di euro, più del doppio rispetto a cinque anni fa. Questo dato non è solo una cifra, ma la testimonianza chiara e tangibile di una Regione che cresce, investe e guarda con fiducia al futuro grazie a una guida politica, quella del presidente Fedriga, e alla capacità di questo centrodestra di rispondere alle necessità della comunità regionale. All’interno di questa cornice si inseriscono interventi strategici per Monfalcone, con oltre due milioni e mezzo destinati alla bonifica e al ripristino ambientale dell’area delle Terme Romane, un impegno essenziale per sanare situazioni ambientali critiche e restituire alla collettività spazi vitali, sostenibili e sicuri. Rilevantissimi sono poi gli investimenti destinati a Cultura e Sport, settori nevralgici per il benessere della nostra comunità: ben 166 milioni di euro nel triennio, con oltre 60 milioni aggiuntivi nell’assestamento. Fra questi, spiccano oltre cinque milioni e mezzo destinati alle manifestazioni sportive, risorse che assicurano pieno sostegno al tessuto sportivo regionale. In questo contesto, non posso non ricordare l’impegno su Gorizia con la Galleria Bombi, cui destinano quasi due milioni per garantirne fruibilità e gestione. Significativa è anche l’attenzione alle persone più fragili: 400 mila euro per rendere più accessibili i nostri siti UNESCO. Tuttavia, permettetemi qui una riflessione e un invito ulteriore alla Giunta: accanto alle realtà di GO!2025 e di Pordenone Capitale della Cultura 2027, dobbiamo investire con convinzione e determinazione anche sulla candidatura del Collio/Brda. Patrimonio UNESCO. Questo riconoscimento sarebbe un vero e proprio volano strategico per il turismo, l’economia e l’identità stessa della nostra regione. Su questo auspico non uno ma due passi in avanti. Il turismo e il commercio sono, infatti, due leve fondamentali per la crescita economica regionale, e questo Assestamento lo dimostra con forza: oltre 66 milioni destinati al settore, con attenzione puntuale ai piccoli imprenditori del commercio, agli alberghi diffusi, alle strutture ricettive di eccellenza e agli investimenti promozionali di PromoTurismoFVG, tra cui l’infopoint di Gorizia. Rivolgendomi ora ai temi del lavoro, della formazione e delle politiche sociali, accolgo con favore la scelta di destinare ulteriori 20 milioni di euro, che comprendono interventi concreti come l’estensione del sussidio alle pensioni minime per oltre quattromila cittadini, oltre a importanti misure di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione. È significativo anche l’impegno per l’alloggio universitario a Gorizia, che rafforza il ruolo della città come polo di attrazione studentesca, culturale e giovanile. Non meno importante è l’impegno verso la Salute, la Protezione Civile e le politiche sociali. Quasi 26 milioni vengono destinati alla Protezione Civile regionale, per il rinnovo dei mezzi operativi e il finanziamento del Fondo emergenze. È doveroso qui un plauso speciale alle donne e agli uomini della Protezione Civile, vero fiore all’occhiello della nostra Regione, che operano quotidianamente con grande spirito di sacrificio e dedizione a beneficio di tutti. Sul versante sanitario, accolgo con particolare favore il finanziamento alla Procreazione Medicalmente Assistita, una scelta di sensibilità e vicinanza alle famiglie del Friuli Venezia Giulia, che la nostra Regione porta avanti in modo unico e distintivo a livello nazionale. Sul settore immobiliare si inseriscono importanti interventi sul teatro “Stella Matutina” di Gorizia. Mi permetto di evidenziare -prossegue Bernardis – quanto sia strategico rispettare e valorizzare le realtà storiche già presenti, inclusi luoghi cari alla memoria locale. C’è da dire che, dopo oltre vent’anni di degrado, aver trovato le risorse è già di per sé un grande merito di questa amministrazione regionale. Con lo stesso spirito di concretezza, sottolineo gli investimenti infrastrutturali e di sviluppo logistico che interessano Gorizia, come i fondi destinati alla SDAG per migliorare l’intermodalità e l’efficienza dei parcheggi. Anche l’ambiente riceve risorse importanti e puntuali con ulteriori stanziamenti per i dragaggi e la sicurezza idraulica, oltre alla significativa prosecuzione degli sconti carburante e alla valorizzazione della Fascia 0, una misura di grande successo e fondamentale per trattenere risorse economiche nel nostro territorio. Permettetemi infine un riferimento culturale: con orgoglio abbiamo deciso di sostenere il Festival internazionale delle lingue minoritarie a Cormòns, per rimarcare l’importanza della nostra identità plurale, fatta di culture, lingue e tradizioni che arricchiscono il Friuli Venezia Giulia. Anche la valorizzazione culturale e artistica è stato per me un punto fermo: insieme all’Arcidiocesi e al Comune di Gorizia sosterrò la realizzazione della mostra “8 capolavori”, che porterà ulteriore prestigio e visibilità alla città. Nello stesso ambito, intendo completare con determinazione il restauro del Tesoro del Duomo di Gorizia, affinché uno dei nostri patrimoni storico-religiosi più preziosi possa essere pienamente valorizzato e accessibile al pubblico. Non trascurabile poi l’impegno per sostenere il sistema dei grandi eventi promossi da PromoTurismoFVG, strumento fondamentale per generare indotto economico e visibilità turistica. In conclusione – osserva Bernardis – posso affermare che questo assestamento, cari colleghi, è la testimonianza tangibile di una Regione capace di crescere, di rispondere con efficacia ai bisogni delle nostre comunità.