SindacatoPremiato Exxx…Polzive!!! Riccardi, Fedriga e Poggiana promettono e non mantengono: L’area sanitaria isontina al collasso: mancano 100 infermieri. La UilFpl e Nursind proclamano il primo stato di agitazione del 2025. Emergenza sicurezza sui luoghi di lavoro. Annnciata la mobilitazione generale e uno sciopero del personale.

E’ statp proclamato in data odierna lo stato di agitazione di tutto il personale Asugi che fa capo al direttore Antonio Poggiana. Le segreterie generali di UilFpl e Nursind accusano Fedriga e Riccardi di non aver mantenuto le promesse annunciate nel novembre scorso. Oggi la sanità dell’area isontina, rilevano Stefano Bressan (segretario Generale UilFpl) e Luca Petruz (Nursind) è affidata principalmente al senso di responsabilità e competenza del personale iscritto Uil.

Uil e Nursind dettagliano i numeri della crisi di personale. Nell’area isontina mancano 100 infermieri, 30 OSS, 10 tecnici di radiologia, 20 amministrativi, 10 fisioterapisti mancanti, 15 tra Dietisti e logopedisti, 5 Assistenti Sanitari, 10 Tecnici di Laboratorio e Autisti Soccorritori. Area Giuliana: 50 infermieri e 30 OSS mancanti, 10 Tecnici di Radiologia, 15 tra Fisioterapisti, Dietisti e logopedisti, 5 Assistenti Sanitari. Di fronte a questi numeri i servizi sono a rischio col pericolo della chiusura di strutture fondamentali. Dove sono gli infermieri promessi da Fedroga e Riccardi? Promesse disattese e nssun nuovo operatore inserito nonostante gli accordi. Per evitare ulteriori disagi all’utenza UilFpl e Nursin chiedono assunzioni immediate per coprire le gravi carenze. Incentivi economici (2000/3000€ annui) per chi opera nelle aree più problematiche. Adeguamento del salario accessorio e revisione della pianta organica. Interventi urgenti per il Pronto Soccorso di Monfalcone. Miglioramenti organizzativi e regolamentari sull’orario di lavoro, mobilità, mensa, buoni pasto. Qualora non ci fossero risposte, la protesta si intensificherà fino alla mobilitazione generale e allo sciopero. Siamo alla prima prima mobilitazione del 2025 che ha colpito il settore che più di altri fa ballare la maggioranza Fvg. L’assessore Riccardi (“Glerie” per gli amici) travolto da i piani regionali, da ministri che tirano pacco, da nomine di direttori ad interim ((Cro Tonutti) e da due aree geografiche (occidentale e Isontina) sul piede di guerra. E’ già carnevale.