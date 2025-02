AgricolturaInTrebbiatura Exxx…Polzive!!! Gli agricoltori scendono in piazza a Pordenone: La politica ci ha abbandonato. L’assessore leghista Zannier segna la resa e ammette le proprie difficoltà: “Il comparto non è gestibile a livello locale”. Perché paghiamo un esponente di giunta 12mila euri/mese più auto blu??

Gli agricoltori sono scesi in piazza oggi a Pordenone per protestare contro alcune misure europee che penalizzano il comparto. Denunciano soprattutto una concorrenza sleale che porta al consumatore finale prodotti ottenuti con regole meno stringenti rispetto a quelle italiane. Trattori puntati contro l’accordo Ue – Mercosur che riguarda gli scambi commerciali con il sud America. Un accordo che porterà nel mercato italiano cibo con l’etichetta nostrana ma di dubbia provenienza perché i paesi del Mercosur potranno produrre senza gli stessi obblighi, anche sull’uso di ormoni e antibiotici. E, va da sé, la manifestazione, organizzata dal Comitato agricoltori Pordenone prende subito la piega “politica”.

Per il portavoce Cattaruzza intervistato dal “TgrRai”: «Il settore ha bisogno di qualcuno che sostenga le istanze dei lavoratori ai tavoli della politica e delle associazioni di categoria». Evidente il riferimento ai presidenti delle commissioni competenti in Consiglio ragionale: il Benito Remix Markus Maurmair e il leghista Budai. Dove sono? per il Comitato, non pervenuti. «La situazione non è buona osserva Cattaruzza – Non è possibile che un’azienda agricola dopo un anno di lavoro non possa ricevere i fondi (vedi fondi PAC su leopost) per pagare le spese della propria azienda». Alla manifestazione era presente anche l’assessore regionale all’agricoltura Stefano Zannier che ha ammesso le difficoltà cui versa il settore: «Siamo in una situazione complicata Il comparto sconta difficoltà non gestibili» (….!!!). A livello locale – prosegue l’assessore – gli agricoltori scontano un problema reale: i costi sono superiori ai ricavi, ma le misure contributive non devono determinare il pareggio di bilancio delle aziende agricole». Un’ammissione di resa clamorosa che mette in evidenza i limiti del leghista. Intanto i contadini cercano di fare i salti mortali per tenere in piedi un pilastro dell’economia Fvg. Contributi o no, resta il fatto che l’assessore pur non risolvendo le difficoltà del settore tira mesate da 9.000 euri cui vanno aggiunti i rimborsi spese viaggio (2.500) e l’auto blu. Agricoltori senza mutande.