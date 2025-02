SereniPasti Exxx…Polzive!!! Non poteva mancare la prima intossicazione alimentare del 2025: tre morti e 5 anziani ricoverati ospiti delle RSA Sereni Orizzonti di Firenze. La Procura apre un fascicolo sulla vicenda. Cosa gli davano da mangiare?

Un uomo di 88 anni e una donna di 89 anni, entrambi ospiti della Rsa Villa Desiderio di Settignano, sulle colline intorno di Firenze, sono deceduti all’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, dopo che si erano sentiti male lunedì scorso dopo aver consumato il pasto della mensa. Oggi è stato registrato il decesso di un’altra persona che era ospitata in una delle residenze di Sereni Orizzonti: si è spenta all’ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. Negli ospedali locali sono state ricoverate altre 5 persone, ora dimesse. Gli ispettori dell’Ufficio d’igiene dell’Ausl Toscana Centro stanno svolgendo accertamenti sul centro cottura della Rsa Monsavano di Pelago (Firenze), dove è stato preparato il pasto distribuito nelle residenze in cui si sono verificati i malori tra gli anziani, e stanno effettuando verifiche su campioni di cibo. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo sul caso e ha disposto l’esame autoptico per le vittime.

I fatti in questione risalgono a lunedì 10 febbraio e riportano alla luce l’assenza di verifiche e controlli in mense e centri cottura nelle strutture che ospitano anziani. In questo caso l’ipotesi dei decessi è di intossicazione alimentare. E’ coinvolta l’azienda friulana “Sereni Orizzonti” fondata dall’udinese Massimo Blasoni. Il bilancio è impressionante: tre anziani morti e altri 114 con sintomi da gastroenterite in condizioni di salute giudicate non preoccupanti. La presunta intossicazione alimentare si è verificata in quattro Rsa della provincia di Firenze, tutte di proprietà del Gruppo Sereni Orizzonti. La comunicazione giunge dall’Asl Toscana centro, specificando che un quarto decesso non è riconducibile all’episodio di sospetta tossinfezione alimentare e che le quattro Rsa hanno in comune lo stesso centro di cottura per la preparazione dei pasti. “L’esordio della sintomatologia – spiega l’Asl in una nota – è avvenuto nella serata di domenica 9 febbraio, con successivi ricoveri per circa otto ospiti nei presidi ospedalieri dell’area fiorentina, cinque dei quali sono stati già dimessi, mentre tre sono deceduti”. «Ci stringiamo al dolore delle famiglie che hanno perso i loro cari, e siamo vicini a quelle di coloro che hanno subito conseguenze per fortuna meno gravi. E’ un evento che ci sconvolge. Anche per questo auspico che le indagini facciano rapidamente chiarezza su quanto avvenuto». Così in una nota il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessora regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli, a commento della vicenda del caso di una presunta intossicazione alimentare in una Rsa del Fiorentino a causa della quale tre persone hanno perso la vita. La direzione della RSA “Monsavano” in serata ha fatto sapere che gli anziani ricoverati in ospedale sono tutti rientrati nelle varie residenze toscane legate alla struttura. «Quanto ai tre decessi, per i quali esprimiamo il nostro sincero cordoglio, restiamo in attesa di conoscerne le effettive cause, che allo stato attuale non sono state accertate. Abbiamo da subito garantito il massimo supporto e collaborazione a tutte le autorità competenti. Abbiamo peraltro affidato l’incarico di svolgere ogni verifica ad un perito biologo. Tutte le procedure sono state correttamente seguite ed il nostro personale, che opera da molto tempo nel centro cottura, è in possesso di tutti i titoli e della formazione necessari. Analisi microbiologiche sulla cucina e sul cibo, da noi svolte un mese fa a Pelago, non avevano rilevato la presenza di alcuna anomalia. Il centro di cottura è ora chiuso al fine di permettere tutti gli accertamenti del caso».