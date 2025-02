MigrantesBellaVita Exxx…Polzive!!! Accoglienza=Affari d’oro. I bergogliani dei servizi sociali del comune di Udine chiedono il prolungamento del soggiorno di minori stranieri nelle strutture Casa dell’Immacolata di Boem e alla Santa Angela Merici di Cividale. Costano 70 euri/giorno per un totale di 150 mila. Paga Pantalone.

Il comune di Udine riguardo le “Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati, stabilisce che qualora “un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia, il Tribunale per i Minorenni può disporre, su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età” (sempre su richiesta dei servizi sociali). Per un minore straniero non accompagnato e affidato al Comune di Udine la struttura gestita dalla Fondazione Casa Immacolata Don Emilio De Roja (presidente Vittorino Boem da Codroipo) in cui era accolto ha presentato, d’intesa con la competente assistente sociale, istanza al Tribunale per i Minorenni di Trieste diretta ad ottenere il prolungamento degli interventi di sostegno in atto, consistenti nell’affidamento al Comune di Udine per sostegno e idoneo collocamento comunitario, finalizzati a portare a compimento il positivo percorso di scolarizzazione e integrazione del ragazzo il quale, per parte sua, ha manifestato al riguardo il proprio consenso. Pertanto il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha accolto la suddetta richiesta e ha disposto il prolungamento degli interventi e delle misure in atto, ed in particolare l’affidamento del ragazzo neomaggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età – salvo cessazione in caso di conseguimento anticipato.

Dato atto, pertanto, per dare esecuzione al Decreto del Tribunale per i Minorenni di

Trieste, è stata valutata idonea, dal servizio sociale competente, la Fondazione Casa Immacolata per permettere al neo maggiorenne di proseguire il proprio percorso educativo e formativo presso la struttura in cui è già accolto. Espletata, a tal proposito, la procedura di affidamento, attraverso la piattaforma eAppaltiFvg, l’operatore economico Fondazione “Casa dell’Immacolata di don Emilio de Roja”, entro i termini previsti per la presentazione delle offerte, ha manifestato la disponibilità alla gestione del servizio il quale avrà decorrenza dal 7 febbraio 2025 e conclusione il 11 gennaio 2028 a fronte di una retta pro-capite, pro-die quantificata in € 70,00 (esente I.V.A.) e, pertanto, per un costo del servizio complessivo di 74.830, 00= (1069 giorni x € 70,00.= ). Tuttavia il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha accolto un’altra richiesta per il prolungamento degli interventi e delle misure in atto, ed in particolare l’affidamento di un ragazzo neomaggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età presso la struttura Santa Angela Merici soc. coop. avente sede a Cividale del Friuli in via Duca

degli Abruzzi 19 a fronte di una retta pro-capite, pro-die quantificata in € 85,00 (al netto I.V.A) in prosieguo amministrativo per il periodo 10.02.2025 – 05.02.2028 per l'importo di € 92.735,00 + IVA per un importo complessivo pari a € 97.371,75.