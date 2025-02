FineVita Exxx…Polzive!!! Siamo peggio degli islamici. Cabibbo, capogruppo di Forza Tragica in CR e delegato inquisitore tuona: “La legge approvata in Toscana illude i sofferenti. In Friuli abbiano già votato NO, non si torna indiero”. La disperata ricerca di sistemare un azzurro a vice sindaco in comune di Pordenone.

Le prime reazioni all’approvazione della Regione Toscana della legge di iniziativa popolare promossa dall’ “Associazione Luca Coscioni” sul “Fine Vita” non potevano che giungere da quella parte politica che esibisce, a giorni alterni, sprazzi di finto liberalismo di facciata, a simpatie per i regimi islamici che gli occidentali respingono. Andrea Cabibbo, capogruppo in Consiglio Regionale Fvg di Forza Italia (Tragica) entra a gamba tesa nel processo legislativo di una regione che non è la sua (la Toscana) e che ha compiuto un passo di civiltà verso quelle persone colpite da malattie irreversibili che chiedono solo di riavere la propria dignità alla loro condizione. Cabibbo, il pordenonese delegato inquisitore, lo dimostra con le deliranti parole cui ha condannato l’iniziativa per aver approvato una legge che permette di applicare un principio universalmente liberale, quella di risparmiare sofferenze inutili e chiede di poter accedere al suicidio medicalmente assistito. Cabibbo usa l’iniziativa della Toscana per lanciarsi in una pelosa campagna politica contro il PD e i 5Stelle. Per Forza Tragica, la propaganda è prioritaria rispetto al dolore e la sofferenza dei malati terminali: «La Regione Toscana ha scelto di usare il tema del fine vita come arma politica. Il Partito democratico – afferma il capogruppo – malato cronico, vorrebbe l’autonomia differenziata solo su un tema fondamentale come il fine vita. Non vedo nulla di coraggioso in quanto accaduto ieri in Consiglio regionale in Toscana. La vita è il bene più importante e prezioso di cui disponiamo, trovo grave che una parte politica forzi la mano e strumentalizzi il dolore. Legiferare a livello regionale su questi temi significa illudere i sofferenti e le loro famiglie, dal momento che le Regioni non hanno competenza in materia e come ha già ben chiarito l’Avvocatura generale dello Stato. La competenza è del Parlamento, ostinarsi a imboccare scorciatoie usando il pietismo come arma di persuasione significa speculare sulla sofferenza dei malati». Il delegato inquisitore azzurro cita il pietismo, cui l’associazione di quel gigante di “Luca Coscioni” non ha mai fatto ricorso. Ma dal quartiere islamofobo degli azzurri di Pordenone arriva un’altra nota: “Chi oggi si entusiasma per quanto approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana, presto sarà smentito dalla Corte costituzionale, che peraltro non ha mai riconosciuto alcun diritto al suicidio medicalmente assistito e che non può imporre alcun obbligo a legiferare. La Corte costituzionale – prosegue Cabibbo – può dichiarare una norma incostituzionale, ma non ha margini per andare oltre. Men che meno si può tirare in ballo la specialità o l’autonomia, come fanno alcuni consiglieri del Friuli Venezia Giulia. Sulla proposta di legge Cappato si sono già pronunciati negativamente i Consigli regionali di Veneto, Piemonte e Lombardia, così come in Friuli Venezia Giulia, dove per ben quattro volte è prevalsa la tutela della vita e di certo non si tornerà indietro”. I tragici emettono le loro sentenze in attesa delle elezioni comunali di Pordenone dove sono in corso le grandi manovre per assicurarsi le poltrone della giunta. Una in particolare, quella di vice sindaco. Chi sarà il paraculato?