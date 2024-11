SindacatoOsannato Exxx…Polzive!!! Affermate a Pordenone le garanzie costituzionali. Si schiantano sulla massiccia adesione allo sciopero le minacce di Salvini. Il segretario della UilFpl Stefano Bressan: “Manovra di bilancio da rivedere, serve un altro modello di sviluppo”. Il nodo sanità Fvg.

Il ministro Salvini aveva firmato la precettazione dei lavoratori del trasporto pubblico. Ma le sue minacce non hanno scoraggiato i lavoratori che oggi sono scesi in piazza a Pordenone per manifestare contro il disegno di legge di bilancio del Governo Meloni. Uno sciopero generale in grande stile proclamato da Cgil e Uil e che ha coinvolto tutto il lavoro, pubblico e privato. Alla manifestazione, che ha preso il via alle 10 e 30 di stamattina, hanno preso parte lavoratrici e lavoratori, giovani, tanti pensionati e la partecipazione del Coordinamento Salute FVG a difesa della sanità, uno dei temi forti di questo sciopero. La CGIL in una nota parla di adesione massiccia in tutta la regione, con punte dell’80 e addirittura il 100 per cento in alcune realtà. I primi dati parlano di adesioni molto elevate nel metalmeccanico in provincia di Pordenone: Electrolux Porcia, Nidec, Savio e Brovedani 90%, Cimolai 85%, ZML 80%, Electroux Professional 70%. Poi alla Sodexo (mensa Electrolux) 100%, Roncadin 16%, Marine Interiors (Fincantieri) 80%, Licar (settore legno arredo) 60%. Nel settore trasporti pubblici 50% a Trieste e 80% a Gorizia. Matteo Zorn della Uil Fvg ricorda:«Siamo qui insieme a 50 piazze in tutta Italia per cambiare una manovra di bilancio sbagliata che non dà risposte concrete ai bisogni del paese su salari, pensione, fiscalità e sicurezza. Non smetteremo di mobilitarci finché non avremo risposte da questo Governo». Dal canto suo, il segretario generale Stefano Bressan (UilFpl), tiene desta l’attenzione sul settore sanitario che in Friuli VG presenta svariati punti di crisi che penalizzano i lavoratori: «Il nostro servizio sanitario nazionale versa in una situazione drammatica poiché arriviamo da anni di definanziamento e mancati rinnovi contrattuali. In Italia la spesa sanitaria pro capite è di 586 euro più bassa rispetto alla media europea. Siamo il Paese con i medici più anziani, più della metà ha superato i 55 anni; il numero di infermieri pro capite continua ad essere inferiore alla media europea: 6,5 contro 8,4 per mille abitanti nell’Ue. Se non si interviene con misure strutturali – tuona il Segretario Generale Stefano Bressan – si rischia il collasso. Motivo per cui crescono le ragioni della mobilitazione che ci ha portati allo sciopero generale di oggi. Il governo deve farsi carico della necessità di dare risposte adeguate alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto. Ad oggi infatti siamo di fronte a un quadro che, oltre ad essere del tutto insufficiente per la parte che riguarda gli stipendi, sostanzialmente non ha che briciole da destinare alla valorizzazione professionale, ai fondi, al necessario incremento delle indennità. Da fonte Istat, per il triennio 2022-2024 si stima un’inflazione (IPCA) pari a oltre il 17% (da sommare l’incremento dei costi energetici). Dunque, per mantenere il potere d’acquisto, l’incremento necessario dello stipendio di chi presta servizio nella sanità pubblica dovrebbe essere sicuramente maggiore».

Molto soddisfatto anche Michele Piga, segretario generale della Cgil Fvg: «Stamattina piazza piena e posti di lavoro vuoti, con dati che ci confortano rispetto al percorso messo in campo. I primi dati sul trasporto pubblico locale, nonostante gli interventi di Salvini, ci dicono che siamo dalla parte giusta. C’è un dato preoccupante sui salari, mentre i tagli alla sanità la sentono direttamente i cittadini. C’è un altro problema serio da affrontare a livello nazionale ma anche regionale rispetto al modello di sviluppo e alle tante crisi industriali in campo. Il manifatturiero è il settore trainante della nostra regione, bisogna investire su questo con interventi nazionali e regionali».