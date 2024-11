BurocraziaPestilenzìa Exxx…Polzive!!! Quanto tempo ci vuole in Italia per ottenere un’autorizzazione? Massimo Blasoni racconta a “L’Espresso” il suo Calvario: “Dopo dieci anni di attesa abbiamo ottenuto il via libera all’esercizio dell’attività in Sardegna. Le pastoie, un grande freno per l’impresa. Ho due proposte”.

Massimo Blasoni, uno dei player più importanti in Italia nel settore dell’accoglienza agli anziani è titolare al 100% della Spa “Sereni Orizzonti”. L’azienda ha approvato un piano di sviluppo di investimenti per 200milioni nei prossimi 5 anni e l’apertura di 20 nuove Rsa. Si può paralizzare lo sviluppo di un’impresa a causa dell’inefficienza dei burocrati? Il manager consegna in rete, con una punta di rammarico, la sua esperienza con la pubblica amministrazione e i tempi biblici, 10 anni!, per ottenere un’autorizzazione. L’imprenditore friulano, sfinito ma non arreso ai bizantinismi italici, osserva: « Nel 2014 abbiamo vinto un bando per realizzare una RSA in Sardegna. Nel Medio Campidano (provincia dell’isola che comprende 28 comuni ed è amministrata dai capoluoghi congiunti di Villacidro e Sanluri) sono residenti 100mila abitanti e nessuna residenza sanitaria per anziani. Ieri è arrivata l’autorizzazione all’esercizio dopo dieci anni passati tra ritardi della pubblica amministrazione e della burocrazia. Vi prego di credermi per quanto sembri incredibile. È una grande soddisfazione per noi, un importante risultato per gli anziani del Medio Campidano e l’ennesima riprova che la burocrazia del nostro paese è un enorme freno allo sviluppo, come ho raccontato a l’Espresso, in uscita oggi. 10 anni per un’impresa sono un’eternità e Massimo Blasoni lancia l’allarme ai suoi colleghi imprenditori: «La burocrazia frena chi investe nella cura degli anziani. Come azienda potremmo crescere di più e più rapidamente se non fossimo frenati da procedure talvolta astruse e che richiedono tempi infiniti. La somma dei tempi per l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie e per il funzionamento e la gestione delle strutture è superiore a quello necessario a costruire l’immobile materialmente che, con la nostra organizzazione, non supera i 18 mesi. L’imprenditore friulano è consapevole che le procedure di controllo servano ma, ribadisce: «Il tempo necessario per sveltire le pratiche potrebbe essere dimezzato grazie ad alcune proposte di cui mi vanto di aver sottoposto ai funzionari: Privatizzare il servizio affidando a dei professionisti esterni parte delle procedure (va ricordato che già oggi alcune pubbliche amministrazioni si servono della figura del Rup di “supporto” per alcuni appalti) e dare vita a un modello di incentivazione per i funzionari pubblici che comprenda una sorta di premio di produttività in caso di riduzione dei tempi». Misure di buon senso, nulla di trascendentale, dettate dalla necessità di consentire all’imprenditore di poter fare impresa nel paese più bello del mondo. Va da sé che spesso, senza generalizzare, il funzionario pubblico non è motivato ad agire rapidamente, non ha alcun interesse diretto e crea un danno alla collettività.