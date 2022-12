SindacatoMalato Exxx…Polzive!!! Mazzette e regali dal Quatar per corrompere il Parlamento Europeo. Nei guai il sindacalista udinese Luca Visentini.

Il 20 novembre scorso, il sindacalista friulano Luca Visentini era stato proclamato nuovo segretario generale del Sindacato confederale mondiale Ituc (220milioni di iscritti). Stamattina, secondo “Le Soir”, sarebbe stato arrestato. Assieme a lui è finito nei guai anche l’ex eurodeputato Antonio Panzeri (Articolo 1), già responsabile delle politiche europee della CGIL.

Mazzette e regali dal Qatar per influenzare le decisioni del Parlamento europeo e della più importante federazione sindacale del mondo, la Confederazione sindacale internazionale (Ituc). È quanto emerge da un’inchiesta svolta dalle autorità belghe e citata da un articolo pubblicato dal quotidiano Le Soir e dal settimanale Knack. Per il quotidiano belga quattro persone sarebbero state arrestate stamattina fra cui Antonio Panzeri e l’udinese Visentini. Il brano da “Le Soir”:

«Gli inquirenti anticorruzione “sospettano che un Paese del Golfo stia cercando di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo”. Come? “Pagando ingenti somme di denaro o offrendo doni significativi a terzi che rivestono una posizione politica e/o strategica significativa all’interno del Parlamento europeo. L’accusa non menziona il Qatar. Ma diverse fonti ben informate hanno detto a Le Soir e Knack che era davvero lo stato ospitante della Coppa del Mondo. Secondo le nostre informazioni (Le Soir), l’ex eurodeputato S&D, l’italiano Pier-Antonio Panzeri; il neoeletto segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati (Ituc) Luca Visentini; un direttore di una ONG e un assistente parlamentare europeo, sono stati arrestati stamattina. Nell’abitazione dell’ex deputato sono stati sequestrati ben 500 mila euro in contanti. L’indagine, spiega l’ufficio del procuratore federale è “ampia” e riguarda “presunti atti di organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro».