FratelliColtelli Exxx..Polzive!!! Domani i ducetti antifriulanisti inaugurano la sede a Udine. Iniziano le sgomitate per le regionali. Incubo Marchetti in lista

Sarà via Grazzano, per ironia della sorte la Capalbio udinese (ci abita un ex assessore Sinistra-Pd), ad ospitare la prima sede provinciale di Fratelli d’Italia. L’inaugurazione è programmata per domani pomeriggio, sabato, alle ore 17,30. Significativa la collocazione temporale dell’evento che precede di pochi mesi i grandi appuntamenti del centrodestra in Friuli Venezia Giulia. Chi parteciperà all’inaugurazione assisterà alla finta commedia di baci, abbracci, auguri, meloni (…) e bollicine, come una bella festa natalizia profumata di risotto. In realtà dietro le quinte si respirerà l’aria del ricino e del manganello. Il motivo è la feroce concorrenza alla golosa greppia regionale del collegio Udine. I pretendenti sono molti e saranno avversari in famiglia nella lotta, senza esclusione di colpi, per la raccolta di preferenze. I primi nomi sono quelli noti di Barberio, Anzil, Vincenzo De Rosa, Turridano, Marzio Giau, Ugo Falcone, Marika Diminutto, Annamaria Chiappo, Spollero, Lara Tosolini, Roberto Falcone, Olivotto, Simona Piccoli, in forse Gianni Candotto e molti altri altri (i candidati sono 18). Costoro si giocano il posto al sole favorito dal fatto che, come in questa legislatura, gli assessori dovranno dare le dimissioni da consiglieri, pertanto i posti potrebbero salire a 5-6 con due ossessioni che fanno tremare i polsi ai dirigenti provinciali: Fabio Marchetti e Roberto Menia. L’ex sindaco di Codroipo fa sapere alla città (Codroipo) e al mondo di essere in piena campagna elettorale, i dirigenti non sanno nulla e si trovano spaesati soprattutto dopo la recente condanna in primo grado del Tribunale di Udine a due anni di reclusione per calunnia, un reato classificato dai brocardi come “infamante”. In quanto a Roberto Menia, uomo di fede tricolore appoggiato dai sodali di Giorgia Merloni, ovvero Fini e la Russa, è colui che, in nome di una nazionalità da rivendicare, ha contestato l’insegnamento delle lingue minoritarie e la loro promozione. Un attacco al friulano che ha messo in crisi tutto il partito. Infine l’attivismo dei patrioti nei comuni, in particolare quelli che andranno al voto il prossimo anno. In un eccesso di delirio sovranista, i meloniani vorrebbero ripetere l’esperienza di Pagnacco, dove in uno spericolato accordo con Saro-Zampa costruirono una coalizione che si frantumò sul colle. Laura Sandruvi vinse agevolmente la partita. In città invece è la Lega ad aver tolto dai casini il gruppo dei Benito Remix che, a corto di candidati, hanno accettato con gioia la ricandidatura di Fontanini.