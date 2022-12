PolverieraViaSpalato Exxx…Polzive!!! Il carcere di Udine esplode: 2 tentativi di suicidio; cibo coi vermi; sovraffollamento. Furio Honsell e Raffaele Conte supplenti del garante-convegnista Corleone

Non c’è bisogno di scomodare Voltaire. A Udine non c’è mai passato malgrado la teoria di convegni, tavole rotonde, titoloni ad effetto e ospiti. Tanti ospiti che Franco Corleone, garante per i diritti dei detenuti del comune di Udine, invita per le numerose kermesse che organizza. L’ultima dal titolo ad effetto: “Il carcere cambia volto”. Sembrava una beffa visto quello che accaduto alcuni giorni fa e ripreso dal consigliere regionale Furio Honsell: “La notizia che altri due detenuti hanno tentato il suicidio nella casa circondariale di Udine, meno di un mese dopo il suicidio di un giovane detenuto in isolamento, è un fatto gravissimo”. Honsell aggiunge: “Oltre all’elogio agli agenti della polizia penitenziaria che grazie alla prontezza del loro intervento hanno evitato altre due tragedie – evidenzia Honsell -, va richiesta a gran voce a tutte le istituzioni statali, regionali e comunali un maggiore impegno. Il carcere di Udine è sovraffollato da decenni ormai, con un numero di detenuti quasi il doppio della capienza. Mancano personale di polizia, educatori e assistenza psicologica per i più fragili. Non è possibile fare ricadere su così pochi lavoratori un onere che è di tutta la comunità”. Silenzio assordante da parte del garante di Udine. A sopperire alle distrazioni dell’assente Corleone, vanno segnalate le osservazioni del presidente della Camera Penale di Udine Raffaele Conte: “Centotrentaquattro detenuti su 73 posti disponibili, 80 agenti di polizia penitenziaria, ma dovrebbero esserne 115. Numeri che basterebbero da soli a raccontare alcune delle principali criticità del carcere di Udine”. Conte ha visitato recentemente la casa circondariale appena dopo che un giovane dominicano si era tolto la vita. Il presidente della Camera penale udinese ha affermato: “I detenuti per esempio hanno detto che vorrebbero che i tossicodipendenti al momento reclusi (e sono tanti) fossero curati in apposite strutture, non insieme agli altri detenuti perché sono persone fragili, problematiche”. Due interventi che rivelano la totale assenza e attenzione verso i detenuti da parte di chi dovrebbe occuparsi dell’emergenza. Una vergogna inaccettabile se si considera che i convegni organizzati a Udine dal garante sono caratterizzati dalla presenza di ospiti amici di Corleone che alloggiano in albergo 4 stelle; a pochi passi dal dramma carcerario di via Spalato.