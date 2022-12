NidoNogaro Exxx…Polzive!!! Crepe in maggioranza a San Giorgio di Nogaro: Sindaco contro assessore sul progetto di un asilo nido da 1 milione e mezzo di euri.

Ieri sera nel consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro è stata messa la paola fine, almeno per ora, al progetto di realizzare un asilo nido da 1 milione e 550 mila euri (fondi Pnnr) caldeggiato dall’assessora all’istruzione Antonella Xodo e cassato dal sindaco Del Frate. Nei punti approvati dalla maggioranza è stato tolto il capo relativo all’asilo. L’assessora all’istruzione aveva sostenuto con molto impegno l’opera anche se presenta punti di crisi rispetto alla gestione, in capo al comune, molto evidenti. Tuttavia resta un segnale politico critico rispetto ai rapporti nell’esecutivo. In realtà anche i consiglieri di maggioranza e opposizione sono rimasti sbalorditi dal cortocircuito inaspettato che è scattato fra il sindaco Pietro del Frate (delega ai lavori pubblici) e l’assessore all’istruzione Antonella Xodo. L’antefatto risale al 29 novembre scorso durante i lavori del consiglio comunale quando il consigliere Enzo Bertoldi si era accorto che nel programma triennale dei lavori pubblici era stato inserito un punto relativo alla realizzazione di un asilo nido da 1 milione 550 mila euri. Bertoldi, mentre interveniva dai banchi dell’opposizione proprio nel merito del progetto, è stato bloccato dal sindaco Del Frate il quale dava segni di totale ignoranza (ignorava) rispetto tema dell’asilo inserito, a sua insaputa, nel programma triennale dei lavori pubblici. E qui scoppia il giallo che porta a una profonda spaccatura in giunta: l’assessora all’istruzione era al corrente dell’opera inserita nel programma, mentre il sindaco, che ha le deleghe ai lavori pubblici, non ne sapeva nulla. Resta il dubbio sull’utilità dell’opera visto che, come sottolineava il consigliere Bertoldi in aula, i costi di gestione sarebbero tutti in capo al comune. Quanto costerà in termini economici una struttura di quelle dimensioni quando nel circondario c’è già un nido parrocchiale a San Giorgio e Carlino e le classi Primavera a Porpetto? Il dubbio è concreto pensando ai costi che le famiglie dovrebbero sobbarcarsi solo per un capriccio dell’assessore. Sul piano politico invece, resta la frattura fra sindaco e delegata all’istruzione.