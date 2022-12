CividaleDucale Exxx…Polzive!!! L’ex sindaco di Remanzacco commenta la sconfitta dell’Apu Udine contro le Aquile di Cividale: L’Apu una squadra costruita con carriolate di soldi. Udine puzzona, i tifosi non hanno neanche applaudito.

Dario Angeli, animatore di tante battaglie in difesa dei comuni (è stato sindaco di Remanzacco, attualmente consigliere comunale di maggioranza), ha consegnato in rete il suo commento sul derby friulano di basket fra la Gesteco di Cividale e l’Apu di Udine.

«Ho assistito da spettatore neutrale al derby di basket tra Udine e Cividale vinto meritatamente da quest’ultima. Mi permetto alcune considerazioni: pubblico cividalese fantastico che a inizio partita ha esposto striscioni che inneggiavano al Friuli sportivo.

La Città Udinese non è stata capace di tanto e non ha neanche applaudito.

La considerazione di carattere sportivo la sintetizzo prendendo prima in considerazioni gli allenatori: Pillastrini sempre calmo mani in tasca qualche cenno e niente più a dimostrazione che ogni giocatore GIA’ sapeva cosa fare. Boniccioli assatanato entrava in campo o confabulava con il vice del vice fino a quello che porge l’asciugamano.

Giocatori:Cividale una squadra con due stranieri buoni altri due buoni e tanti altri umili capaci e grinta da vendere.

Udine niente squadra tanti giocatori buoni forse troppi mal utilizzati.

Tutto bello così da una parte una squadra Udine costruita con cariolate di soldi, Cividale più poveri ma ricchi dentro.