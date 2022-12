ElezioniFvg Exxx…Polzive!!! Ipotesi doppia data nel 2023, comunali e regionali come nell’incredibile 2013: Tondo sconfitto da Serracchiani.

Il Consiglio dei ministri, riunito ieri mattina a Palazzo Chigi ha approvato – su proposta del Viminale – un decreto che estende il termine delle operazioni di voto delle prossime elezioni Regionali: oltre che nella giornata di domenica 12 febbraio, si voterà fino alle ore 15 di lunedì 13 febbraio 2023. La misura si applicherà alle prossime elezioni locali in programma in Lazio e Lombardia. Secondo il TgrFvg in “Friuli Venezia Giulia si potrebbe tornare a votare alle regionali (e comunali) su due giorni, domenica e lunedì. La giunta Fedriga starebbe pensando di inserire in manovra di bilancio un emendamento per passare alla doppia data, come deciso dal Consiglio dei ministri”. Lo conferma l’assessore Roberti che ritiene possibile la doppia data “per favorire la massima partecipazione”. L’ultima volta che alle regionali si votò su due giorni è stata nel 2013 quando Tondo, con la vittoria in tasca, venne sconfitto per meno di due mila voti da Serracchiani. Allora gli strateghi del centrosinistra capirono al volo, sulla base delle affluenze e delle analisi dei comuni compiuta la domenica sera, che il centrodestra aveva già sparato tutte le cartucce. Serracchiani si mise al telefono e costrinse gli elettori a mobilitarsi per il lunedì. Tondo era sicuro di avere la vittoria in tasca anche perché il lunedì pioveva che dio la mandava. Invece gli elettori del centrosinistra riuscirono nell’impresa clamorosa di ribaltare i pronostici. Tondo sconfitto, Serracchiani nell’Olimpo. Oggi il centrodestra parte abbondantemente favorito e le probabilità che Fedriga entri nella storia (da quando c’è l’elezione diretta nessun presidente è stato eletto per la seconda volta), sono molto alte. Il nome dello sfidante potrebbe essere Massimo Moretuzzo. La data delle elezioni sarà quella compresa fra il 2 aprile e il 7 maggio. Molto probabilmente sarà il 7 maggio per via dell’incastro con la festa degli alpini a Udine in programma il 14. L’eventuale ballottaggio del 21 sarebbe salvo.