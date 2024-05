SindacatoEsternalizzato Exxx…Polzive!!! Primo maggio a Monfalcone col timbro della UilFpl. Bombardieri, Bressan e Longobardi: In Friuli cronica emergenza sanità. La Cisl raccoglie iscritti fra gli islamici. Anna Cisint sempre più europea: “L’arrivo incontrollato degli stranieri ha ridotto le tutele salariali”. Duro attacco di Landini a Fincantieri.

Vent’anni dopo i sindacati ritornano a Monfalcone (Go). Oltre 500 persone hanno riempito piazza della Repubblica per la festa del Primo Maggio che ieri si è svolta in via del tutto eccezionale nella città dei cantieri. Il colpo d’occhio, dalla sede municipale, rendeva bene l’idea delle credenziali che ogni sigla, in momenti tormentati come questi, riesce ad esprimere. Su tutti la Uil Fpl che ha schierato il maggior numero di partecipanti con in testa il Segretario Confederale Bombardieri, la Segretaria Nazionale Rita Longobardi e il segretario generale del Friuli Venezia Giulia Stefano Bressan. La CGIL ha esibito il tratta distintivo che è quello del partito dei pensionati, mentre la Cisl ha messo in mostra il nuovo segmento di lavoratori: numerosi stranieri appartenenti alla comunità islamica locale. Come una specie di “esternalizzazione” sindacale. La sigla di Sbarra, probabilmente per una costante emorragia di iscritti (vedi leopost e il caso Cannarsa), è costretta a ingaggiare quei lavoratori che, a causa del loro arrivo incontrollato, hanno compromesso le tutele salariali e contrattuali. Prima dei comizi dei tre segretari confederali ha preso la parola Luca Sforza della UilFpl di Udine di professione infermiere che ha elencato le problematiche del sistema sanitario regionale. Dal mancato accordo sulle risorse aggiuntive ai fondi per assumere personale sanitario. Molto applaudito il suo intervento. Il segretario generale della Cgil Landini ha chiuso la manifestazione indicando negli appalti e subappalti il contesto ideale per le morti bianche e gli infortuni: «Questo sistema di appalti e subappalti che vive in Fincantieri ma vive nel nostro paese è un disastro ed è la cosa che va cambiata, perchè è un modello che ha favorito una competizione tra le persone perchè le imprese possono attraverso l’appalto e subappalto lavorare in una logica di massimo ribasso di competizione sulla riduzione dei diritti e dei salari».

Per Anna Cisint: «Occorre dare dignità e valore al lavoro, comprendere la realtà delle situazioni produttive e lavorare concretamente per invertire un sistema che nelle grandi aziende come il nostro cantiere si è affermato all’inizio degli anni Duemila e attraverso l’arrivo incontrollato di stranieri ha ridotto le tutele salariali e contrattuali e determinato problemi sociali rilevanti nel territorio, dovuti anche la non disponibilità all’integrazione delle nuove presenze, specie quelle musulmane. Monfalcone oggi è il punto di massima evidenza per leggere il fenomeno degli appalti in Italia e le relative conseguenze che si riverberano sull’emarginazione della manodopera locale e sulla gestione cittadina». Ora la festa è finita e si preannuncia, almeno in Friuli, un’estate calda la cui temperatura sarà canicolare.