Nessun relativismo culturale, ma solo difesa degli ideali, di tutti gli ideali, cui gli stati democratici, liberali, laici, occidentali, garantiscono. La nostra è la grande Europa non compatibile coll’integralismo confessionale dei codini friulani (tutto l’arco, benintesi) che gridano al pericolo di nuove dittature, di derive autoritarie e di chissà quali altre disgrazie. Tutto nasce dalla scelta del comune di Udine (Sindaco De Toni), di nominare la moglie di un ex camerata (e che male c’è? roba di 10 anni fa) come vice presidente di una partecipata, ovvero la “Arriva Udine”, società di trasporto pubblico locale.

Da ricordare che Daniela Perissutti, grazie all’appoggio che la lista di Salmè, Io Amo Udine, aveva dato a Fontanini nel 2018, fu decisiva per la vittoria di Vestaglia e, giustamente, venne premiata con un assessorato. Però dopo pochi mesi, Fontanini cacciò Daniela e alle elezioni di un anno fa il consigliere restituì la pariglia al centrodestra e sostenne De Toni. Un naturale accordo politico. Si chiama negoziato. Semplice. Di che sbraitano a centrodestra?

Sei anni fa Stefano Salmé si faceva immortalare col braccio a paletta e il brano Fischia il Sasso in sottofondo. Nessuno si scandalizzò. Nemmeno quando Ugo Falcone, in pieno delirio da vittoria, la sera del ballottaggio, nel salone del popolo di palazzo D’Aronco, di fronte agli increduli Luca Vidoni e Antonio Falcone, tirò su il braccio in segno di esultanza. Come mai, per il centrodestra, nel 2018 Salmé andava bene e oggi no? Vuole esercitare la patria potestà sul consigliere? Proprio alcuni mesi prima, Salmé esibiva una simpatica t-shirt su cui era stampato il pensiero dei Patrioti rispetto a un famoso ministro di colore: “La ministra congolese che ci fotte anche il Paese…”. Per Fontanini era semplice dialettica politica. Quella che, a parole, intreccia i maestrini di sinistra. I famosi compagni che sbagliano. Ma che non devono darlo a vedere. E oggi sbraitano contro una donna, colpevole di essere la moglie di un consigliere comunale che è stata scelta dal sindaco De Toni per la vice presidenza di una partecipata e che in passato esprimeva le proprie idee. Da Rifondazione Comunista ad Alleanza Verdi Sinistra, passando per “Costruire Futuro” di Eloisa Gatta e tutto il firmamento dei monopolizzatori dell’antifascismo totalizzante, è tutta una gara all’ideologico “antifascismo”. Un palcoscenico, un teatrino da curva Nord contro curva Sud. Uno spettacolo provincialista friulano incompatibile con il progresso sociale, culturale, economico dell’Europa. Anni fa un antico e forse dimenticato filosofo, fece una chiara distinzione fra morale e legge. Molte cose possono essere considerate immorali o ideologiche, ma non possono essere proibite. Il nome del pensatore è quello di un certo Immanuel Kant che si studia al liceo nemmeno all’Università.