GradoCapottado Exxx…Polzive!!! Abuso di posizione dominante. L’assessore regionale al turismo se ne frega della par condicio: scambia l’inaugurazione della stagione estiva per la campagna elettorale di Roberto Marin. Fratelli d’Italia schiva il fango elettorale e mette sul trono Bredeon.

In termini tecnici si chiama Abuso di posizione dominante. Si compie quando un’impresa abusa della propria posizione e “si trova nelle condizioni di sfruttare a proprio vantaggio una potenza economica tale da essere in grado di impedire od ostacolare il persistere di concorrenza effettiva sul mercato, in quanto essa si trova nella condizione di poter significativamente agire in modo del tutto indipendente rispetto ai propri concorrenti, clienti e consumatori”. E’ la condizione cui il candidato sindaco del comune di Grado si è trovato oggi partecipando all’inaugurazione della stagione balneare di Grado. Il presidente della più grande impresa dell’isola, Roberto Marin, è il candidato sindaco di una parte del centrodestra che sull’isola si è balcanizzato. La stucchevole cerimonia che si è svolta in spregio alle regole della par condicio era arricchita dall’accompagnamento della banda musicale, da frange di sindacati precipitati sull’arenile da Monfalcone e da autorità civili e religiose. Dopo i saluti di rito e la litania delle presenze rispetto agli anni scorsi, l’assessore Bini, protesi triestina degli sugheri Giovanni Da Pozzo e Michelangelo Agrusti, ha tirato un pistolotto elettorale in favore di Roberto Marin che ha fatto impallidire le facce di tutti i partecipanti. Lo stesso vice ministro Vannia Gava, che il galateo istituzionale lo conosce a menadito, è fuggita come Speedy Gonzales per evitare di finire nel frullatore. Dal 25 aprile siamo in regime di par condicio e, galateo istituzionale alla mano, i candidati, per una forma di rispetto verso gli altri partecipanti alle elezioni, è opportuno che evitino le cerimonie pubbliche. Pazienza per Marin che si trova già sul filo del rasoio dell’incompatibilità malgrado il parere dell’avvocatura, ma quello che fa specie è il “traino” di un assessore regionale “protesi” triestina di Da Pozzo e Agrusti che, a corto di nozioni di bon ton, si è esibito in uno stonato valzer di elogi verso il “suo” presidente della Git che verrà bastonato violentemente dalle urne. A quel punto, Fratelli d’Italia sarebbe legittimata a chiedere le dimissioni dello scappato di casa. Tuttavia i Benito Remix, che possiedono un bagaglio culturale che affonda le radici lontano lontano, fino a uno dei più grandi ministri della storia d’Italia (Giovanni Gentile), hanno annusato lo scivolone dei due e sono filati via. Hanno preso sottobraccio il candidato sindaco Giovanni Bredeon e lo hanno portato sotto il vessillo tricolore. L’effetto dei colori sulle onde del mare era un capolavoro. Eleganza istituzionale, no spaventapasseri.